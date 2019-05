Esposa de George Clooney le prohíbe subirse a motos

Amal Clooney, la esposa del actor y director George Clooney, le prohibió que se subiera a las motos, después de pasados 10 meses de que el actor sufriera un aparatoso accidente en Italia, que pudo haber tenido fatales consecuencias dada la fuerza con la que su cuerpo se impactó contra el pavimento.

Durante una conferencia sobre su próxima miniserie "Catch-22", George Clooney reveló que desde entonces no se ha vuelto a subir a una motocicleta porque su esposa, Amal, se lo prohibió rotundamente.

Ya no se me permite conducir una moto. Me vi envuelto en un accidente bastante serio y me choqué contra un coche cuando iba a más de 110 kilómetros por hora. Básicamente salí disparado, así que ya no me dejan montar en moto.