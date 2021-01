Esposa de Marco Antonio Solís se pone falda apretadita para sus fans

Cristy Solís la esposa de Marco Antonio Solís, vuelve a dar cátedra de porque es una de las mujeres más admiradas en redes sociales y la razón es porque la mujer originaria de Cuba tiene tremendo cuerpazo con el cual deja a más de uno con el ojo cuadrado por el monumental cuerpo que se carga la mujer que casi siempre se la pasa en el gimnasio para verse guapísima.

Resulta que Cristy Solís, apareció con una faldita negra la cual le quedaba muy apretadita, además quiso verse más coqueta con unas media de red con las cuales desató la locura total de sus miles de fans quienes siempre le preguntan cómo le hace para verse tan guapa mantener un matrimonio perfecto y ser la madre de dos mujeres muy hermosas se trata de Marla y Alison, quienes son la adoración de la pareja, además son una de las familias más sólidas del medio desde hace años.

La foto de Cristy Solís alcanzó más de cinco mil likes y le hicieron saber sus fans que se ve muy guapa con el outfit con el que se tomó la foto pues lejos de verse como una mujer madura, se ve más joven que años pasados pues sus admiradores se lo dicen, incluso la señalan como una mujer con muy buen gusto por vestir sin caer en lo vulgar.

Nota para mi niña interior:Recuerda que no hay amor más grande que el propio. Que tu alma es lo más puro que tienes, no permitas que nadie la toque Todo tiene su razón de ser, no te arrepientas de nada, al final estarás bien, escribió Cristy Solís en su foto, donde se le ve guapísima con su outfit de invierno, además de guapa.

En la imagen se puede ver a Cristy Solís con una bufanda en color blanco, con negro y unas botas de cuero negras las cuales se le miraban muy bien a la rubia que sabe muy bien cómo verse ante las cámaras, pues no es la primera vez que posa de manera tan coqueta, pues ya lo ha hecho en otras ocasiones y está no fue la excepción, pues se miraba guapísima la mujer de Marco Antonio Solís.

"Prima que beautiful estás muy linda jajajaja", "Sos como un ángel hablandome al oído Mi niña te abraza con amor", "Una mujer que no se intimida ante su feminidad", "on mucho respeto para usted y el señoron Marco Antonio Solis, usted siempre luce muy Bella , aparte me gustan mucho sus bonitas palabras que siempre deja en sus historias", le escriben a Cristy Solís.

Los mensajes lindos para sus fans quienes la admiran por ser una mujer que todo el tiempo está pensando positivo, pues los malos ratos no son para parte de su vida y si los hay ella de inmediato les dice adiós pues no quiere malgastar su tiempo en ese tipo de asuntos, además ella lejos de restar suma a cosas buenas.

Otra de las cosas por las que Cristy Solís es muy querida por sus fans es porque siempre trata de implementar el ejercicio en la vida de todos, pues en las historias de Instagram es muy común ver a la modelo haciendo pesas en el gimnasio o aeróbics, donde lo da todo, pues ella quiere ver resultados rápidos.

Cristy Solís con su traje de invierno desató la locura total/Instagram

Cristy Solís también es una mujer envidiada pues más de una de sus seguidoras le han dicho que ella tiene el lujo de que Marco Antonio Solís le cante todos los días, aunque ella sabe muy bien que no es del todo verdad, pues su esposo sé la pasa de gira casi siempre.

Cabe mencionar que Marco Antonio Solís y Cristy Solís casi siempre derrochan amor en redes sociales pues en cada aniversario o incluso en cada cena romántica, cada uno explica lo que siente por el otro, es por eso que son un matrimonio muy querido.