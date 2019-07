Esposa de Messi compite con Suzy Cortez con sexy bikini.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi sorprendió a sus millones de seguidores al posar en la playa un sexy bikini y demostrando que no solo Suzy Cortez posee un cuerpo espectacular.

La esposa del astro argentino dejó en claro que ella también puede recibir halagos cada vez que comparte con sus seguidores una fotografía.

Son muy pocas veces en las que Antonella Roccuzzo comparte sexys imágenes en donde muestra sus curvas y belleza, pero cuando lo llega a hacer desata locura en las redes sociales.

Hace unos días Roccuzzo publicó una imagen en donde aparece en la playa junto a su esposo Lionel Messi e hijos cuando estaban de vacaciones, y otra de ella. La esposa del astro argentino acaparó las miradas de sus seguidores fueron sus atributos, mismos que lució con un bikini rosa.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de un millón de seguidores y un sinfín de comentarios halagadores.

“Quien pudiera tener ese cuerpo después de tres niños no !!! Jejeje ! Diosa...”, “que triste saber q ya tuviste 3 pibes y estas así en cambio yo no estoy así y encima todavía no fui madre”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Por su parte, Suzy Cortez no se quiso quedar atrás y deleitó a sus seguidores como lo hace constantemente con una instantánea en donde aparece con una tanga de hilo sobre una motocicleta.