Esposa de Yoshio revela que doctores no ven mejoría en el cantante

El cantante Yoshio sigue en estado critico esto después de haber ingresado al hospital por presentar síntoma de coronavirus (covid-19) y es que después de que se informara que estaba estable hace unos días, horas después la misma fuente dijo que su estado de salud empeoró.

La publicación en Twitter más reciente del artista es que sigue intubado y sedado, por lo que no se ha visto una mejora para el artista quien a enamorado con sus baladas.

"Yoshio continúa en estado crítico, intubado, sedado sin ningún cambio hasta el momento. Agradecemos todas sus oraciones.Este es el único medio para informarles sobre su estado de salud y así dejar la línea telefónica libre para reportes médicos ¡Muchas gracias! Atte. La Familia", dice el tuit publicado hace unas horas.

Además su esposa Marcela Hernández atendió al programa Ventaneando para dar más detalles de la salud de Yoshio, quien para sus colegas del espectáculo y amigos es un hombre muy fuerte, por lo que confían en él para que pueda salir adelante.

Su estado es critico es grave porque está intubado y bueno lo que me dice el doctor no me puede dar ningún pronostico, lo único es que sus signos vitales están estables, no ha empeorado, pero no hay ninguna mejoría, dijo Marcela.