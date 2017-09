Esposo de Gloria Trevi pone en su lugar a Alicia Machado

“Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi…si le digo al presidente de este país (Venezuela) y lo mando a cag… las veces que me da la gana, a la pinche ex presidiaria está más rápido, ya dejen el pedo con Gloria Trevi, no me sigan involucrando con esa mujer”.

Fueron algunas de las palabras de Alicia Machado (ex Miss Universo) durante una transmisión en vivo que realizó el pasado fin de semana a través de Instagram, cuando sus seguidores le comenzaron a preguntar sobre sus peleas con la Trevi.

La venezolana fue clara, precisa y contundente al decir:

“Si me cae mal, no me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella…no me creo su historia”.

Ante tantos insultos (ya que no es la primera vez) de parte de Alicia Machado a la cantante, no solo sus fanáticos han salido en su defensa.

A esta batalla entre ambas mujeres, se ha unido un hombre: Armando Gómez.

Así es, esposo de Gloria Trevi y padre de su hijo menor.

Amanecer o atardecer o anochecer ?? Q dicen !!!?? pic.twitter.com/5cutR6IE6m — Armando Gomez (@AGM0128) 29 de junio de 2016

En su cuenta de Twitter, Armando defendió a su esposa en medio de la tempestad con el siguiente mensaje:

“Hay que estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo está pasando por huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida”.

"Una pena el ejemplo q le está dando a su hija,una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores".

Hay q estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo esta pasando x huracanes,temblores,países como Venezuela sin comida — Armando Gomez (@AGM0128) 11 de septiembre de 2017

Una pena el ejemplo q le está dando a su hija,una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores . AM — Armando Gomez (@AGM0128) 11 de septiembre de 2017

y después posteó una imagen de un alacrán.

“Los alacranes se matan con su propio veneno, nunca uses la venganza, ni desees mal a esos que te hirieron, espérate a ver como sus propias acciones se destruyen”.

Pero…¿qué dice Gloria Trevi ante los nuevos ataques de Alicia Machado?

La cantante con todo y pelo suelto, manifestó en sus redes sociales que en estos momentos su prioridad es como ayudar a las personas damnificadas por los recientes y devastadores acontecimientos en el sur del país.

“Veo como prioridad ayudar en estos momentos a los q más necesitan así se responde a los ataques, dando amor”.

Veo como prioridad ayudar en estos momentos a los q más necesitan así se responde a los ataques, dando amor! — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) 12 de septiembre de 2017

¿Por qué Alicia Machado odia a Gloria Trevi?

La “guerra” de dimes y diretes comenzó cuando la cantante manifestó su apoyo a Kate del Castillo, ante sus problemas con la justicia mexicana por su reunión con Joaquín Guzmán Loera.

Buenos días mi gente bella! #goodmorning my beautiful people! See you tonight, nos vemos esta noche solo por #telemundo @telemundo @telemundointl the talent show @goportunidadtv #GranOportunidad 9Pm/8pmC Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 10:37 PDT

“Si no bueno. Entre ser violadora de niñas y ex presidiaria y/o amiga del Chapo hay una gran diferencia. Que solidaria", escribió la ex Miss Universo en aquel entonces en su cuenta de Twitter, en respuesta a un comentario de Joaquín López-Dóriga sobre el apoyo manifestado por Trevi a Kate Del Castillo.

Y así respondió en aquella ocasión Gloria:

Anteriormente, Alicia Machado había llamado “diabólica” a Gloria Trevi.

El comentario se dio en una publicación de la cuenta de Instagram de Mamás Latinas, donde se posteó un pequeño clip en el que aparece la Trevi levantando los brazo y, de fondo, una pantalla gigante muestra un acercamiento a sus ojos.

El pie del video decía: “Así o más imponente #GloriaTrevi”, a lo que Alicia Machado contestó:

“Que miedo así o más diabólica”.

Por supuesto, este mensaje causó una gran molestia en los fans de Gloria Trevi, quienes de inmediatamente comenzaron a atacar a la actriz, algunos con muy fuertes comentarios llenos de groserías.