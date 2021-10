Esposo de Inés Gómez Mont recibió concesión de Semarnat en zona federal de Acapulco en 2015

Cabe señalar que Víctor Álvarez no sólo era conocido por ser esposo de Inés Gómez Mont, sino que además de ser dueño de la firma de abogados Álvarez Puga & Asociados, era un destacado empresario comprometido con causas ambientalistas.

Aunque el título de concesión no especifica más detalles, lo cierto es que no le permite a Víctor Álvarez Puga realizar construcciones, brindar servicios de ningún tipo ni realizar actividades en el terreno, por lo que sólo puede realizar acciones materiales o jurídicas para mantener la zona en su estado natural.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.