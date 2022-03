Esposo de Marimar Vega recibe desagradables comentarios por su físico; Zuria Vega sale en su defensa

"Si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien, en mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido", agregó que en cualquier otro hogar, "puede ser una triste realidad". Usuarios de redes sociales han felicitado a la actriz originaria de la Ciudad de México, por la manera como está educando a sus retoños, fruto de su matrimonio con Alberto Guerra.

Por otra parte, en una entrevista para la revista Cosmopolitan, externó que su objetivo como mamá, es que sus hijos Lúa y Luka crezcan en total plenitud y sin roles de género, mencionando que si su hijo quiere ponerse los vestidos de su hermana, no habrá ningún problema.

Asimismo, Zuria Vega manifestó que al hacerle esa pregunta, "lo que están haciendo es lo opuesto a lo que estamos diciendo aquí, démosle proyección, espacios y visibilidad al trabajo, al amor y a las cosas positivas después de estos dos años, no a las cosas negativas".

La verdad es que ni te voy a contestar esa pregunta porque justo la labor de todos, tanto tuya como nuestra, es no darle voz al odio.

La hija del fallecido actor de cine, teatro y televisión Gonzalo Vega, publicó en sus redes sociales varias fotografías de su boda. "No sé ni cómo expresar la gratitud que siento, primero por ti Jerónimo, que afortunada por tenerte como compañero de vida, mi amor bonito.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.