"Esta chica no se jubila", la rapera Jessi toma la decisión de dejar P Nation, la compañía de PSY

Luego de tres años de formar parte de la compañía discográfica de PSY, Jessi tomó la decisión de no renovar su contrato y tomar un camino distinto.

Al día siguiente, se informó que Jessi , ex integrante del grupo Lucky J, era la primera artista en firmar contrato con P Nation .

Una cosa es segura: esta CHICA NO se jubila, solo estoy comenzando. Gracias Jebbies por su amor y apoyo incondicionales. Y, por último, los amo P Nation de por vida.

De manera muy respetuosa, Jessi , de 33 años de edad, pidió al público en general, darle algo de tiempo "para ordenar mis pensamientos y respirar un poco", señalando que no ha descansado desde el 2005, año de su debut como solista. Jessi dejó muy en claro que esto no significaba su retiro de la música, como se llegó a rumorar .

La rapera y cantautora estadounidense de origen coreano Jessica Ho, mejor conocida en la industria musical como Jessi , tomó la decisión de no renovar su contrato de exclusividad con P Nation , la compañía discográfica del rapero, compositor y productor surcoreano Park Jae-sang, el mundialmente famoso PSY , creador del "Gangnam Style" .

