"Está conmigo porque quiso": Karla Panini niega haberse "robado" a su esposo Américo Garza

México. Karla Panini, exintegrante del dueto de comedia Las Lavanderas, junto a la fallecida Karla Luna, niega haberse "robado" a Américo Garza y dice: "Está conmigo porque quiso."

En declaraciones a medios de comunicación en CDMX, Karla Panini habla de la relación que tiene desde varios años atrás con Américo, quien era esposo de Karla Luna, y quien falleció a causa de cáncer en septiembre de 2017 a los 39 años de edad.

“Callé por mucho tiempo y por eso se hizo una bola gigante de sus chismes y de sus inventos, pero ya no me voy a callar”, dice la comediante, quien asegura no estar dispuesta ya a callar "cosas".

“Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, declara también la polémica comediante y conductora de televisión.

Durante años "ha perseguido" a Karla Panini la versión de que ella "le quitó" el marido (Américo Garza) a Karla Luna, quien era su amiga y compañera de trabajo en Las Lavanderas.

Siempre se habló de una "traición entre amigas", esto porque Karla Panini habría puesto "sus ojos" en Américo, quien estaba casado con Karla Luna y ambos le habrían sido infiel a esta última en sus últimos años de vida.

En el proyecto de Las Lavanderas trabajaron exitosamente durante varios años Karla Panini y la fallecida Karla Luna, pero luego tendrían serios problemas, uno de los más fuertes fue que la segunda descubriría la traición de la primera al tener un romance con quien era su esposo.