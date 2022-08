"Esta es la buena, me va a tocar irme rápido", Andrés García se muestra débil y reitera que pronto morirá

Desde hace unas semanas, el actor de origen dominicano Andrés García, quien fue uno de los galanes del cine mexicano, ha estado preocupando a sus seguidores, al manifestar que pronto morirá. El querido histrión, de 81 años de edad, ha estado teniendo varios problemas de salud, a causa de la cirrosis hepática que padece, esto a consecuencia del exceso que tuvo en el alcohol, hace varios años.

En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, la cual fue presentada en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Andrés García se mostró con un semblante más débil y reiteró que su muerte está por llegar.

Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya.

El actor de cine, teatro y televisión, contó que desde hace unos meses, ha tenido diarrea y no han podido encontrar como controlarla, situación que lo mantiene sin fuerza. "Me voy rápido, porque ya son muchos meses de diarrea, te va debilitando, te va debilitando... y nada, pensando yo, ya creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido".

Gustavo Adolfo Infante le preguntó por su relación con sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, "¿cómo está, igual?", a lo que el actor respondió: "peor".

Andrés García compartió una anécdota para explicar cómo estaba la relación con sus hijos. Anteriormente, el también actor Leonardo García llegó a visitarlo a su hogar en Acapulco, estado de Guerrero, México, acompañado de una muchacha, "muy guapa por cierto".

Leonardo y su bella acompañante se quedaron tres días. Andrés García tiene una trabajadora doméstica quien se encarga de cocinarle, limpiar la cocina y limpiarle su habitación. Su hogar llamado "El Paraíso", es grande y tiene muchos cuartos, por lo que la señora no se da abasto.

El día que su hijo se fue, al parecer sin la intensión de despedirse, le hizo saber que se iba y no había limpiado la habitación que usaron, ante esto, Leonardo García, presuntamente, se molestó y le gritó: "¡y que quieres que hagas!". Ante esto, con el carácter que lo distingue, Andrés le dijo: "pues vete a chin... a tu ma...".

Te recomendamos ler:

Tras contar la anécdota, el histrión le dijo a Gustavo Adolfo Infante "esa es la relación (con sus vástagos)". De acuerdo con Andrés García, está más cerca de la muerte que de sus hijos.