Esta es la herencia más importante que Joan Sebastian dejó a Julián Figueroa, su hijo

Tras seis años desde la muerte de Joan Sebastian, su hijo Julián Figueroa recordó a su famoso padre con mucho cariño.

En entrevista para el programa Venga La Alegría, el hijo de Joan Sebastian con Maribel Guardia, reflexionó sobre cómo han sido los últimos años desde la ausencia de su padre, quien murió tras perder una lucha de años contra el cáncer de huesos.

Según expresó el también cantante, le tomó bastante tiempo lidiar con la partida del famoso intérprete, y hasta ahora ha aprendido a aceptar el hecho de que ya no está.

Sin embargo, señaló que siente cómo una parte de él sigue viva en su interior, y que su manera de mantenerlo vivo es mediante la memoria y aplicando todas las enseñanzas que le inculcó en vida:

“Es distinto, el tema es que ahora ya como que me cae el veinte de que ya falleció, mucho tiempo no me caía el veinte, estaba como noqueado, así como que no entendía qué estaba pasando”, dijo. “Ya ahora pues sí hay que lidiar con su partida, lidiar con el hecho de que ya no está, no va a volver, pero que sin embargo una parte de él sin duda vive dentro de mí, y que la forma en que yo lo puedo mantener vivo es honrando su memoria, honrando sus enseñanzas y disfrutando la vida”.