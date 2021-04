Esta es la lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2021

Estados Unidos.- La noche e la 93a edición e los Premios Óscar, sin lugar a duda dio muchas sorpresas, por una parte Chloé Zhao, se convirtió en la primera mujer de color en ganar el premio a mejor directora.

Sin embargo, la mayor sorpresa la dio el actor Anthony Hopkins, quien se llevó el premio al mejor actor por su actuación en el drama sobre demencia "The Father", sin embargo, Hopkins no estuvo presente en la ceremonia e los Óscar para recibir su premio.

Mientras que “Nomadland”, se ganó el premio a la mejor película, y así coronó el extraordinario ascenso de Zhao, una cineasta lírica que con un presupuesto de menos de $ 5 millones y con un elenco formado por actores no profesionales, se ubica como una de las películas de tamaño más modesto para ganar el máximo honor de Hollywood.

El primer premio de la noche fue para Emerald Fennell, la escritora y directora del provocador thriller de venganza "Promising Young Woman", al mejor guión. Fennell, ganadora por su debut en el largometraje, es la primera mujer que gana en solitario en la categoría desde Diablo Cody (“Juno”) en 2007, informó Associated Press.

Pero en la entrega e los Premios Oscar, hubo muchos mas ganadores, por lo que enseguida te mostramos la lista completa e los premiaos de la noche:

Mejor película: “Nomadland”.

Dirección: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Actor: Anthony Hopkins, “The Father”.

Actriz: Frances McDormand, “Nomadland”.

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, “Minari”.

Cinematografía: “Mank”, Erik Messerschmidt.

Guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, “The Father”.

Guion original: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”.

Música original: “Soul”, Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Canción original: “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Diseño de vestuario: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Efectos visuales: “Tenet”.

Cortometraje: “Two Distant Strangers”.

Corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

Cortometraje documental: “Colette”.

Largometraje documental: “My Octopus Teacher”.

Largometraje internacional: “Another Round”, Dinamarca.

Edición: “Sound of Metal”

Cinta animada: “Soul”.

Diseño de producción: “Mank”.

Maquillaje y peinado: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Sonido: “Sound of Metal”.