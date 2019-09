Esta es la lista de lo nuevo en Netflix en el mes de octubre

Hoy en la actualidad Netflix es una plataforma de entretenimiento de origen estadounidese, la cual que puede ser utilizada mediante Internet y contratando el servicio.

Es muy común ver series, peliculas o documentales en nuestros tiempos libres, por ello te dejamos la lista para que pases momentos agradables.

Series

El Camino: Una película de Breaking Bad (11/10/2019)

El fugitivo Jesse Pinkman (Aaron Paul) huye de sus captores, de la ley y de su pasado. Escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad.

La casa de las flores: Temporada 2 (18/10/2019)

La familia de la Mora llora una pérdida mientras trata de recuperar negocios vendidos, trama venganzas y se enreda en desastres románticos.

Peaky Blinders: Temporada 5 (04/10/2019)

Los Shelby lidian con el derrumbe bursátil de 1929 mientras Tommy afronta amenazas a su poder de parte de su propia familia y de rivales fascistas.

Cómo vivir contigo mismo (18/10/2019)

Un hombre cansado de su vida se somete a un misterioso tratamiento y descubre que lo reemplazó una versión mejorada de él mismo.

Big Mouth: Temporada 3 (04/10/2019)

Tarjetas cursis, clichés tontos y presión insoportable. Para Andrew, Nick, Jessi y toda la banda, el Día de San Valentín es un campo minado sin fin.

Rhythm + Flow (09/10/2019)

Una competencia en busca de la nueva estrella del hip-hop, todo bajo la atenta mirada del jurado formado por Cardi B, Chance the Rapper y T.I.

Grita, te estamos filmando (25/10/2019)

Estas personas protagonizan su propia película de terror gracias a las cámaras ocultas que presenta Gaten Matarazzo.

El método Kominsky: Temporada 2 (25/10/2019)

Sandy Kominsky y Norman Newlander no son de esos abuelitos que viven del pasado, pero tampoco tienen mucho futuro. Por suerte, el humor no envejece.

Cómo criar a un superhéroe (04/10/2019)

Una madre debe ocultar los superpoderes de su hijo para protegerlo mientras investiga sus orígenes y la muerte de su esposo.

El Dragón: El regreso de un guerrero (04/10/2019)

Para reemplazar a su abuelo como jefe narco, un financista regresa a su México natal, donde debe luchar con otros dos líderes que quieren el control.

LA CASA DE LAS FLORES

(Temporada 2)

��️ 18 de Octubre pic.twitter.com/0kLD8nYWvE — Netflix Novedades (@NuevoEnNetflix) September 18, 2019

Riverdale: Temporada 3 (09/10/2019)

A punto de que explote una batalla política de altos vuelos, Riverdale se mantiene dividida y Archie se prepara para la batalla de su vida.

Arrow: Temporada 7 (25/10/2019)

Después de contar su verdad, Oliver deberá enfrentar a un viejo enemigo sediento de venganza y escoltado por un trío de infames asesinos.

No necesitan presentación con David Letterman: Shah Rukh Khan (Próximamente)

El legendario David Letterman tiene una conversación íntima con Shah Rukh Khan, superestrella de Bollywood y el Tom Cruise de la India.

Monzón (25/10/2019)

La historia controvertida y fascinante del campeón argentino de boxeo Carlos Monzón y la investigación de la violenta muerte de su ex, Alicia Muñiz.

Daybreak (24/10/2019)

Un adolescente marginado busca a su amor perdido en un mundo postapocalíptico lleno de zombis y pandillas al estilo de Mad Max.

Insatiable: Temporada 2 (11/10/2019)

Con más concursos de belleza por delante, Patty y Bob se enfrentan a su propia culpa y a problemas personales mientras las víctimas se amontonan.

Plan corazón: Temporada 2 (11/10/2019)

Tras cuatro meses alejada, Elsa prepara su regreso a París. Pero los secretos culposos afectan su vida amorosa y sus amistades.

Baby: Temporada 2 (18/10/2019)

Hartas de la familia y la escuela, dos chicas adolescentes de la zona adinerada de Roma se internan en el submundo de la ciudad y viven dos vidas.

BIG MOUTH

(Temporada 3)

��️ 4 de Octubre pic.twitter.com/NS2b2UZIGA — Netflix Novedades (@NuevoEnNetflix) September 18, 2019

Vikingos: Temporada 5: Volumen 2 (31/10/2019)

Las batallas se intensifican, aumentan las traiciones y la fe se pone a prueba cuando los hermanos luchan por el poder en Kattegat y más allá.

Yo Soy Betty, La Fea (11/10/2019)

Betty dedicó todo su tiempo a estudiar porque era poco agraciada. Pero su vida cambia cuando entra a trabajar a Ecomoda y conoce a Armando Mendoza.

The Flash: Temporada 5 (25/10/2019)

Barry e Iris afrontan ser padres de una hija sin igual mientras luchan por reparar una crisis en el marco temporal.

Suits: Temporada 9 (23/10/2019)

Están todos irritados por la nueva supervisión, los socios afrontan el momento de la verdad, y Mike Ross vuelve para enfrentarse a su mentor, Harvey.

Shine On with Reese: Temporada 1 (28/10/2019)

En este programa sin guión, Reese Witherspoon conversa y ríe con Dolly Parton, Ava DuVernay, P!nk, America Ferrera y otras extraordinarias pioneras.

��️ 1 de Octubre pic.twitter.com/eoeQFiI1bN — Netflix Novedades (@NuevoEnNetflix) September 18, 2019

Películas

Mi nombre es Dolemite (25/10/2019)

Hollywood le dio la espalda, pero Rudy Ray Moore usó su talento en Dolemite, una película sobre explotación negra. Protagonizada por Eddie Murphy.

La lavandería (18/10/2019)

Una viuda que investiga fraudes de seguros expone a dos abogados de Panamá que explotan el sistema financiero mundial. Dirigida por Steven Soderbergh.

Heridas (Próximamente)

Tras una pelea, un barman encuentra un celular perdido y comienza a recibir mensajes siniestros. Es el comienzo de una pesadilla sin fin.

En la hierba alta (04/10/2019)

Dos hermanos se aventuran en un campo de hierba para ayudar a un niño, pero parece que no hay salida. Basada en la novela de Stephen King y Joe Hill.

Solteras (02/10/2019)

Después de que el hombre con el que pensó que se casaría rompe con ella, Ana se inscribe en un curso para mujeres que buscan marido.

Gravedad (01/10/2019)

Cuando una nube de restos destruye su nave, una ingeniera médica y un astronauta veterano quedan flotando en el espacio sin conexión con la Tierra.

La masacre de Texas 3 (01/10/2019)

Un maníaco con motosierra ataca a una pareja que cambia un neumático al costado de la ruta en esta tercera entrega de la popular franquicia de terror.

El conjuro (01/10/2019)

Esta es la escalofriante historia de las experiencias paranormales de una familia en su granja de Nueva Inglaterra. Basada en hechos reales.

��️ 1 de Octubre pic.twitter.com/VLv9ctmOjC — Netflix Novedades (@NuevoEnNetflix) September 18, 2019

El Despertar de los Muertos (11/10/2019)

Shaun no sabe qué hacer con su vida ni con su relación amorosa, pero la motivación aparece en forma de un ataque de zombis.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (04/10/2019)

Durante su visita a Nueva York en 1926, el valiente y excéntrico Newt Scamander descubre un siniestro complot que amenaza a la comunidad de magos.

Volver al futuro II (11/10/2019)

Marty y Doc vuelven a las andadas en esta secuela, donde el dúo llega hasta 2015 para presenciar algunas de las desgracias de la familia McFly.

Amor, deseo y tulipanes (15/10/2019)

En medio de la tulipomanía en Holanda, el amor florece entre un pintor y la mujer de un rico comerciante, pero su futuro parece marchito.

Fractura (11/10/2019)

Su esposa y su hija herida desaparecen de una sala de emergencias, y un hombre las busca sin cesar, convencido de que el hospital oculta algo.

El bosque sangriento (11/10/2019)

Sion Sono dirige esta historia de ficción sobre un carismático líder que llevó a sus seguidores por un camino extraño, repugnante, mortal y depravado.

Eli (18/10/2019)

Un niño de 11 años con una enfermedad debilitante ingresa en una clínica aislada para someterse a una terapia experimental.

Diecisiete (18/10/2019)

Decidido a recuperar a su perro, un adolescente se escapa de un centro de menores y comienza un viaje por Cantabria junto con su hermano y su abuela.

Serpiente de cascabel (25/10/2019)

Una madre soltera hace un pacto con el diablo sin darse cuenta. Ahora tiene hasta la caída del sol para matar a un extraño y salvar a su hija.

¿Quién *&$%! son los Miller? (01/10/2019)

Un traficante de hierba de poca monta está en deuda con su proveedor. Para saldarla, debe pasar un encargo de México. Su tapadera: una familia falsa.

Dicen por ahí... (01/10/2019)

Cuando Sarah viaja a California para asistir a la boda de su hermana, escucha un rumor que dice que su familia inspiró la película El graduado.

Cazando salvajes (15/10/2019)

Un adolescente y el esposo de su fallecida madre adoptiva se pierden en la naturaleza después de que Bienestar Infantil amenaza con llevarse al chico.

Dulce venganza (01/10/2019)

La vida de la joven escritora Jennifer se ve destrozada por una despiadada violación. Los autores del crimen enfrentarán un destino espantoso.

Dulce venganza 2 (01/10/2019)

Cuando una modelo de Nueva York acepta una oferta para obtener nuevas fotos para su portafolio, sus sádicos captores la secuestran y la torturan.

Juego siniestro (01/10/2019)

Una psiquiatra que investiga el misterio del tablero de güija que acabó con la vida de unos muchachos descubre un portal de un demonio ancestral.

Niños del hombre (11/10/2019)

En un futuro oscuro en el que la humanidad ya no se puede reproducir, una mujer queda misteriosamente embarazada, y un burócrata lucha por protegerla.

El amanecer de los muertos (11/10/2019)

A raíz de una plaga, millones de zombis caníbales invaden los Estados Unidos. Un pequeño grupo de sobrevivientes se refugia en un centro comercial.

La noche de la expiación (11/10/2019)

En el futuro, los policías no dan abasto y permiten que se cometa todo tipo de crímenes una noche al año. Fíjate quién es antes de abrir la puerta...

It Comes at Night (24/10/2019)

Un padre sobreprotector busca mantener el peligro del otro lado de la puerta, hasta que otra familia llega en busca de refugio. La prueba más difícil.

Documentales y especiales

Un abrazo de tres minutos (28/10/2019)

Este documental muestra la angustia de las familias separadas en la frontera entre EE. UU. y México, y su reencuentro breve pero agridulce en 2018.

Indocumentados (02/10/2019)

Ocho familias indocumentadas revelan cómo es vivir en EE. UU. con amenazas de deportación por escapar de la violencia en sus países de origen.

Pequeña Miss Sumo (28/10/2019)

La campeona japonesa de sumo Hiyori se ve obligada a retirarse a los 21. Ahora se embarca en un viaje que cambiará el curso de este deporte.

Deon Cole: Cole Hearted (08/10/2019)

Su creencia: la comedia es la última forma cruda de expresión. Deon Cole quiere explicar cuándo alabar al Señor y cuándo dejar que te lleve el diablo.

Jenny Slate: Stage Fright (22/10/2019)

El especial de comedia de Jenny Slate mezcla el stand up en vivo con una mirada documental sobre su familia y su educación.

Arsenio Hall: Smart & Classy (29/10/2019)

Arsenio Hall habla sobre el envejecimiento, los tiempos cambiantes, los problemas sociales y hasta los dedos de los pies en este especial de stand up.

Desayuno, almuerzo y cena (23/10/2019)

El chef David Chang explora la cocina y la cultura de distintas ciudades del mundo con un invitado famoso diferente en cada episodio.

Los fantasmas de Sugar Land (16/10/2019)

En Texas, un grupo de estadounidenses musulmanes se pregunta por el destino de su amigo Mark, que se radicalizó y viajó para unirse al Dáesh.

Rotten: Temporada 2 (04/10/2019)

Explora los secretos del azúcar y el chocolate, el costo del aguacate y el agua en botella, y el cambiante mundo del vino y la comida con marihuana.

Nikki Glaser: Bangin’ (01/10/2019)

En su primer especial de Netflix solo para ella, Nikki Glaser penetra la mente femenina para hablar de expectativas sexuales y otros temas íntimos.

Niños y familia

Carmen Sandiego: Temporada 2 (01/10/2019)

Carmen, Ivy y Zack deben de darlo todo: la organización V.I.L.E. ha liberado a un montón de villanos y la agencia ACME está cada vez más cerca.

Las Leyendas: Creaturas ocultas (05/10/2019)

Cuando las creaturas míticas cobran vida, salvar el día depende de Leo, Teodora, don Andrés y Alebrije, cazadores de monstruos supersecretos.

Con la piel de gallina: Temporada 2 (04/10/2019)

Apps aterradoras, deseos desastrosos y portales a otra dimensión. Diez nuevas historias que te harán estremecer.

Los espantosos cuentos del Capitán Calzoncillos: Hack-loween (08/10/2019)

Halloween se declara ilegal, pero Jorge y Berto buscan una manera ingeniosa de luchar contra la indignante nueva ley.

Supermonstruos: El primer Halloween de Vida (04/10/2019)

Los Supermonstruos comparten sus tradiciones de Halloween con Vida y reciben una invitación para una fiesta del Día de los Muertos.

Alvin y las Ardillas: Conocen a Frankenstein (11/10/2019)

En un parque temático de estudio cinematográfico, Alvin, Simón y Teodoro visitan el Castillo de Frankenstein, donde conocen al famoso monstruo.

Heidi, bienvenida a casa (25/10/2019)

Esta telenovela basada en la novela clásica cuenta la historia de Heidi, que vive feliz en las montañas hasta que su tía se la lleva a la gran ciudad.

La princesa encantada (01/10/2019)

Basada en El lago de los cisnes, esta animación cuenta la historia de Odette, una dulce niña se convierte en un grácil cisne por un hechizo.

Spirit: Cabalgando libre - Cuentos de caballos: Colección 2 (18/10/2019)

La diversión continúa para Lucky, Pru y Abi. Dondequiera que vayan, viven grandes aventuras. ¡Y tú puedes acompañarlas!

Supermonstruos: Temporada 3 (04/10/2019)

Los Supermonstruos aprenden muchas lecciones y hacen nuevos amigos mientras exploran el mundo de Los Pinos.

Greenhouse Academy: Temporada 3 (25/10/2019)

Dos hermanos adolescentes ingresan a un internado de élite donde encuentran rivalidades, romances y un misterio relacionado con la muerte de su madre.

Esto se ve Mad maxapocalíptico y parece que irán a buscar Twinkies en medio de una horda zombie… Así se ve Daybreak, la nueva serie que estrena el 24 de octubre. pic.twitter.com/EAINbqLG0r — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 14, 2019

Anime

Seis manos (03/10/2019)

Tres especialistas en artes marciales huérfanos se sumen en un misterio de poderes demoníacos, cárteles, rituales ancestrales y sacrificios de sangre.

Magmell ultramarino (10/10/2019)

A décadas del nacimiento de un nuevo continente, un rescatador a sueldo brinda ayuda a los aventureros que se adentran en este mundo inexplorado.

KENGAN ASHURA: Parte II (31/10/2019)

En el submundo corporativo, las disputas se resuelven con sangre en peleas clandestinas. Ohma Tokita no busca dinero, solo ganar.

Este newsletter es una selección de los nuevos títulos que estarán disponibles en el catálogo; las fechas de estreno están sujetas a cambios.