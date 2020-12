Esta es la pintura de Eiza González que sorprendió a Marc Anthony

Hace apenas unos días, la actriz Eiza González, compartió por medio de su cuenta personal en Instagram, una fotografía de lo que parece ser una obra de arte realizada por la talentosa mexicana. Se trata de una pintura hecha por ella misma.

En dicha obra, la joven de 30 años trazó su rostro sobre lienzo, sin embargo, no estamos frente a una creación realista, sino que más bien la composición apunta a un impresionismo al estilo de Monet.

En el autorretrato podemos apreciar la cara de una mujer de ojos color miel, con lo que parecen ser lágrimas de sangre. Su mirada emotiva, da la impresión de estar sufriendo. También, se pueden observar algunos accesorio como aretes y un collar.

Debido a la técnica utilizada, es difícil ver con claridad las delimitaciones entre una pincelada y otras, elemento característico de la escuela pictórica impresionista, la cual floreció en Francia hacia el año 1874 a partir de una obra realizada por Claude Monet.

Es innegable que la actriz tiene un talento significativo en el mundo de las artes plásticas, es por eso que sus fans no dejaron pasar la oportunidad para halagarla con infinidad de comentarios, entre los cuales se encuentran: "Really bloody dood", "Amazing", "Wowza", "I love this inner-Eiza world".

No obstante, hubo un comentario que sorprendió a todos en Instagram; se trata la reacción del cantante estadounidense, Marc Anthony, quien quedó tan asombrado del notable talento de la también cantante, que no dejó pasar la oportunidad para expresar su sentir ante tan expresivo boceto, por lo que escribió: "Wow". Dicha publicación contó con 70,733 me gusta y alrededor de 400 comentarios.

Cabe resaltar que la originaria de la Ciudad de México, Eiza González Reyna, es considera actualmente como una de las actrices latinas más influyentes en el extranjero debido a sus exitosas películas de Hollywood. (Estas son las películas que llevaron al estrellato a Eiza González).

Asimismo, se inició en el mundo de la actuación en el año 2003 al ingresar al centro de estudios de actuación M&M Studios, para posteriormente, con tan solo 14 años de edad, ser aceptada en la escuela de actuación de Televisa, Centro de Educación artística que le dio su primera oportunidad como actriz profesional.