Esta es la verdadera razón por la que Fernando Colunga y Thalía terminaron

Fue hace apenas unos meses que se divulgó la noticia de que los actores Fernando Colunga y Thalía, sí habían tenido una relación sentimental durante las grabaciones de la exitosa telenovela "María, la del barrio" en 1995, según confesó su ex compañera de producción, Yuliana Peniche.

La actriz recordada por muchos como "la lisiada", reveló recientemente, a través de un live realizado en la plataforma de YouTube por medio del canal Tlnovelas, que los protagonistas, Fernando Colunga y Thalía, habían tenido una relación amorosa más allá de las pantallas, dato que sorprendió a todos los espectadores.

Peniche asegura que los protagonistas eran novios y estaban muy enamorados. Asimismo, comentó que la abuela de Thalía no quería al galán. "El sobrino de Thalía la acompañaba mucho a grabar, Federico que también es actor y Fede nos platicaba a mi mamá y mí, que su abuelita no quería a Fernando Colunga".

¿Pero la abuelita de Thalía era la única que se opinía a esa relación? Tal parece que no, y es que diveros medios de comunicación han revelado una supuesta hostilidad por parte de Yolanda Miranda Mangue, madre de la actriz, ante la idea de que ambos mantuvieran esa relación.

También, fue a través del programa conducido por Cristina Saralegui, que Fernando Colunga manifestó una pequeña enemistad con la señora, a lo que la presentadora le respondió que si doña Yolanda hubiese previsto el éxito y dinero que tendría en el futuro, seguramente hubiera apoyado el romance.

Luego de las palabras pronunciadas por Saralegui, la intérprete de "Desde esa noche", salió a defender a su madre, alegando que si lo de Fernando Colunga y ella, terminó, fue por una razón personal, y fue una desición que tomó como la mujer independiente que siempre ha sido. Detalló que el noviazgo no funcionó por una situación entre ellos que nada tenía que ver con su madre.

Será que uno de los galanes más aclamados de la televisión mexican, no pudo recuperarse de este fracaso, y es por eso que decidió quedarse soltero. Y es que recordemos la declaración que dio el actor el año pasado con motivo de la gira promocional de sus nuevos proyectos, donde expresó que:

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿Quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? También sé y he dicho que tengo un carácter complicado, porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”.