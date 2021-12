México.- Luego de tres años de ausencia, Ingrid Coronado regresó a la pantalla chica, tras una pausa a su carrera, y esto fue como conductora en el programa Todos a bailar. Con respecto a su salida de la televisión, la artista decidió a abrir su corazón, revelando la verdadera razón detrás de su decisión.

En aquel momento, Ingrid estaba en Venga la Alegría, uno de sus grandes éxitos y uno de los proyectos más importantes de la televisora del Ajusco, dejando un lugar que nadie pudo llenar, hasta la fecha, pese a tener a importantes y preparados conductores al frente de las cámaras.

De acuerdo con Ingrid Coronado, las verdaderas razones por las que decidió retirarse de la televisión fue que prefirió enfocarse por completo en su vida personal, pues no se sentía terriblemente mal y no tenía tiempo para sí misma ni su familia.

"Me sentía sumamente mal, no tenía el tiempo que yo quería dedicar a mi familia, estaba angustiada y no disfrutaba mi trabajo", externó Coronado durante una entrevista que tuvo con TVyNovelas.

Esta es la verdadera razón por la que Ingrid Coronado se alejó de la televisión

Aunque en un principio creyó que tres meses serían suficientes para sentirse mejor y regresar renovada, esto no fue así, pues no era realmente suficiente, ya que eran muchas cosas las que tenía que pensar, esto por los últimos años sin poder enfocarse en su persona.

"Me di cuenta de que, si no paraba, me iba a enfermar. Fue una etapa muy difícil de mi vida y tomé la decisión de retirarme durante tres meses. Yo pensé que iba a ser suficiente", compartió.

Asimismo, agregó: "Necesitaba sanar muchas cosas. No solamente en el aspecto físico, también en lo emocional, me sentía realmente mal", agregó. El paso del tiempo fue fundamental para recuperarse y seguir adelante con su vida.

Ahora, la conductora logra disfrutar de su familia y su tiempo a solas, aunque ha regresado con muchas ganas a la televisión y volvió a sentir esa pasión por su profesión, lo que ahora ha logrado manejar de una manera distinta para poder dedicarle tiempo también a su familia.

