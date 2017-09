La razón por la que Carmen Muñoz no se ha casado

La conductora del programa Enamorándonos Carmen Muñoz nos hablo acerca de su carrera artística le conto Tv Notas la guapa conductora revelo en una entrevista como se enamoró de Juan Ángel Esparza.

Muñoz explico que lo conoció en el año 2002... "Lo vi y me encanto, pero por más ojitos que le hacia, nunca volteo a verme. Luego vi que jugaba mucho con un anillo, y dije "uy no es casado, no me meto con casados ".

- ¿Y ENTONCES?

"Juan Ángel dice que un día cambiándole a la tele, vio nuestra casa, un programa que hice en televisa con Talina Fernández y Coque Muñiz, y que le llame la atención. Un día fue al foro. El conocía a Claudia Lizaldi y el gancho fue acercarse a ella para que nos presentara".

-¿TARDARON EN SER NOVIOS?

"Tuvimos nuestra primera cita y el quinto día nos hicimos novios. A la semana, yo cumplía 30 años y había planeado un pachangon en Jalisco con toda la familia y le dije "el fin de semana que sigue es mi cumpleaños, quiero que me acompañes". Lo presente oficialmente como mi novio y de ahí para el real. Ahora llevamos 13 años juntos.

- ¿EN QUE MOMENTO DECIDIERON VIVIR JUNTOS?

"Al menos los dos estábamos super enamorados y al os tres meses él se vino a vivir a mi depa".

-CONDUCES UN SHOW DONDE PROMUEVEN LOS MATRIMONIOS, PERO TÚ NO TE HAS CASADO

Así se ha dado, nunca hemos hablado de matrimonio, creo que no nos ha hecho falta"

¿EN QUE MONETO DECIDIERON SER PADRES?

"Al principio, Juan Ángel quería yo le dije que nos esperáramos. Cuando decidimos que ya pensamos que nos íbamos a embarazar rápido y no pasaron tres años."

ESCÁNDALOS DEL PROGRAMA

Tras el éxito del programa enamorándonos, no solo se ha vuelto un programa donde puedes encontrar el amor de tu vida si no un talk show lleno de polémica ya que hace poco se comentó que una de sus participantes Vanda es transexual.

Aunque en una de sus transmisiones acusaron a la producción de llevar dos chicas transexuales para hacerlas pasar como participantes y lograr que obtuvieran citas románticas con los varones los cuales también buscan el amor de su vida en dicho programa.

El sexy Jheremy fue el primer participante quien quedo boquiabierto con la sensualidad de Yarishna quien lucio un sexy vestido transparente y un cuerpazo, en redes sociales no se hicieron esperar la bomba de comentarios donde insinuaron que la bella participante se trataba de un hombre.

Al parecer Jheremy acepto la cita, aunque el público noto ciertos rasgos extraños y la forma de hablar de la sensual mujer.

Brian otro de los participantes accedió a la cita con Lucia quien también denotaba rasgos similares a los de Yarishna, aunque esta fue mandada a volar en redes sociales se generó un debate por las controversiales propuestas que muestra día a día el programa más popular de Tv Azteca.

LA BEBESHITA

No solo desata polémica el hecho de que el programa tenga dinámicas tan controversiales, si no la personalidad de los participantes o porque no los sensuales cuerpos de las participantes, aunque una de ellas no logro su objetivo ya que tras someterse a diversas cirugías estéticas dejo al descubierto un pequeño bulto el cual le genero un sin fin de críticas en redes sociales.

