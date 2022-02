¿Está grave? Anuncia Adal Ramones que dio positivo a Covid-19 en España

Madrid.- El jueves 3 de febrero el actor y conductor Adal Ramones informó que se contagió de la variante ómicron de Covid-19 durante su viaje a Madrid, España, donde se encontraba para grabar una película producida por Morena Films.

Mediante publicaciones en su cuenta verificada de Instagram, "adalramones", el líder del extinto programa "Otro Rollo" agregó que la película será filmada hasta marzo, abril y parte de mayo, por lo que su contagio afectó solo algunas juntas, ensayos físicos y actividades sociales en el país europeo.

"Venía bien contento de la Ciudad de México para participar en la película, vamos a hacer hasta marzo, abril y parte de mayo. De repente tengo Covid, aquí en Madrid, y no he salido. Nada más fui a la primera reunión con Morena Films y con el director Paco Caballero y parte del staff, son súper cálidos. Me han tratado increíble", dijo Adal Ramones ante la cámara con cubrebocas puesto.

El mexicano detalló que pasará en confinamiento algunos días más para asegurarse de no transmitir la enfermedad infecciosa a sus compañeros de trabajo cuando se sume a las actividades presenciales en Madrid.

En otro video publicado por Adal Ramones en la misma red social se le vio en su habitación bailando con felicidad como festejo de que se vacunó a tiempo y la Covid-19 no generó en él grandes problemas de salud.

