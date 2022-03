"Está haciendo brujería, es mañosa", supuesto abuelo de Christian Nodal despotrica contra Belinda

Le daba regalos muy caros a Belinda e incluso, cuando su ex prometida viajaba a España, él cubría todos los gastos y los de su staff. "Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto, que las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más, que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales".

Agregó que la también empresaria española y naturalizada mexicana, "les da algo (a los hombres) para volarlos, esa vieja es mañosa y va a agarrar otro". Hasta el momento Christian Nodal no ha confirmado o desmentido que la persona de este video, sea su abuelo.

Según su opinión, Belinda "está haciendo brujería", pues "una vieja normal no puede convencer a tanto pelado, son pend...", haciendo referencias a los noviazgos que ha tenido la intérprete de "El baile del sapito" en el pasado.

En el video manifestó no entender el por qué su supuesto nieto Christian Nodal , le dio mucho dinero a Belinda durante el tiempo que tuvieron una relación amorosa, la cual se dio a conocer cuando ambos fueron coaches en el programa "La Voz México".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

