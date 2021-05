Esta es la verdadera razón por la que Marco Antonio Regil no ha regresado a la televisión

¿Recuerdas a Marco Antonio Regil? Pese a que el famoso conductor de ‘100 Mexicanos Dijeron’ y ‘Atínale al precio’ lleva algunos años retirado de la televisión, reveló que no ha renunciado al medio.

Con una carrera exitosa como conductor por detrás, Marco Antonio Regil ha realizado otros trabajos fuera de la televisión, aunque señaló que esto no es debido a la falta de trabajo o a un desinterés, sino a otros motivos personales que lo han llevado a alejarse un tiempo de la pantalla chica.

Y es que con una filosofía muy clara, Marco Antonio Regil se ha visto obligado a dejar pasar algunos proyectos al no ser lo que él está esperando para su regreso a la televisión.

En una entrevista, el primo de Bárbara de Regil, aclaró que aún con tanto tiempo sin aparecer en programas que lo hicieron famoso, como ‘Atínale al precio’, todavía no se ha retirado por completo, y está a la espera de una buena oferta que le llene.

“Amo el entretenimiento, y siempre lo voy a amar, y nunca he dicho que me he retirado de la tele, y si viene una oferta de un programa que esté en mi corazón, y que me guste y todo, lo haré”, dijo.