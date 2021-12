¿Está molesta? Jennifer López reacciona a los comentarios de Ben Affleck sobre su ex Jennifer Garner

Estados Unidos.- La segunda oportunidad en el amor de Jennifer López y Ben Affleck los ha convertido en la pareja más querida de Hollywood, siendo uno de los romances más sonados del año, sin embargo, unas recientes declaraciones del actor estadounidense sobre su ex Jennifer Garner habrían molestado a la Diva del Bronx, su actual pareja.

De acuerdo con el medio estadounidense Page Six, una fuente le compartió que López estaba molesto con las declaraciones de Affleck sobre su expareja, de las cuales más tarde se retractó, pero la misma cantante es quien esclarece la situación con People.

Jennifer López desmintió la información sobre su supuesto malestar, explicando que: "Esta historia simplemente no es cierta". Asimismo, dejó en claro que no es lo que siente y añadió que "no podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y como persona".

Así es como la cantante ha esclarecido su sentir ante la situación y parado con los rumores que la rodearon al respecto. Además, compartió que apoya completamente a su novio, a pesar de que los rumores digan lo contrario.

Las declaraciones de Ben Affleck sobre Jennifer Garner

Durante una entrevista en televisión, Ben Affleck confesó que durante su matrimonio con Jennifer Garner se sentía atrapado, culpando a la madre de sus hijos por su problema con el alcohol, confesiones que dejaron a todos impactados ante las declaraciones.

Más tarde, el actor quiso retractarse sobre sus polémicas declaraciones, pensando en el bien de sus hijos, quienes desea que no piensen que alguna vez dijo malas palabras sobre su madre, asegurando que lo que habló con anterioridad lo hicieron quedar como un hombre insensible.

