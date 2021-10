"Está muy asustada", así fue como Galilea Montijo alarmó a sus compañeros y terminó en el hospital

Galilea Montijo confesó que el motivo de su ausencia en el programa "Hoy" hace unos días, se debió por unos problemas de salud, todo esto está relacionado con las secuelas que le dejó el Covid-19, así como con un padecimiento hereditario: hipertensión arterial.

La semana pasada la esposa del político Fernando Reina Iglesias, diputado federal electo, fue diagnosticada con derrame del corazón y pericarditis: "estoy con medicamento, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control", expresó Galilea Montijo en un encuentro con los medios de comunicación.

De acuerdo con TVNotas, Gali alarmó a todos sus compañeros en el programa "Hoy". El pasado viernes al finalizar la emisión del matutino comenzó a sentirse mal. "Estaba mareada y le costaba mucho trabajo respirar, la verdad es que sí nos asustó muchísimo", comentó una supuesta persona de la producción a la revista antes mencionada.

Ante esto llegó de inmediato al foro de televisión el equipo médico de Televisa y aunque la también actriz de telenovelas estaba asustada, trató de tranquilizar a sus compañeros.

Sí se sentía muy mal, pues pidió que le avisaran a su esposo, que le dieran unos minutos y la llevaran al hospital.

Al parecer la conductora del show "Pequeños Gigantes", estuvo toda la tarde del pasado viernes en el hospital, donde fue sometida a varios estudios clínicos. Posteriormente el cardiólogo que la atendió, le informó que sus problemas de salud se debían a un derrame en el corazón, pericarditis e hipertensión.

"Obviamente Gali está muy asustada y preocupada por su familia, aquí es cuando comprendemos que si no tienes salud, no tienes nada".

Cabe mencionar que unos días antes de que esto pasara, Galilea Montijo se había ausentado del programa "Hoy" por motivos de salud derivados de lo ya comentado anteriormente. A su regreso al show aseguró sentirse mejor, sin embargo, el pasado viernes volvió a tener complicaciones y tuvo que ser llevada de inmediato al hospital.

"He estado muy al pendiente de mi salud, me asusté un ratito, unos días, mi cardiólogo literal me mandó unos días de descanso, ya les había yo comentado las secuelas de Covid que traía, me asusté porque me empecé a sentir muy mal", manifestó ante en los medios de comunicación, durante un evento en la Ciudad de México al cual asistió el pasado fin de semana.