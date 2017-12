Esta pequeña imita perfectamente a Mon Laferte

El programa "Yo soy Kids" de Perú cuenta con unos de los mejores talentos y es que una de las concursantes Julieta Ballón tiene algo que la hace muy especial.

La pequeña ha sido bautizada en las redes sociales como la "mini Mon Laferte" debido a que pueda interpretar a la perfección a la cantante chilena, este don la hizo ser la ganadora del programa.

En la emisión diversos niños imitaron a cantantes como Justin Bieber, Mon Laferte, Héctor Lavoe y Manuel Donayre.

Las famosas interpretaciones de los menores fueron muy profesionales pero los conductores del programa Adolfo Aguilar y Cristian Rivero anunciaron que la ganadora absoluta fue Julieta quien tras enterarse lloró de la emoción.

La mini interprete ganó una beca en la aclamada academia "Rayo" de Ricardo Morán de su natal país, además grabará un tema profesional.

Y eso no es todo también pasara un momento muy agradable en un reconocido hotel junto a toda su familia.

Cabe mencionar que Mon Laferte anuncio a través de sus redes sociales que se retira de los escenarios por un momento luego de terminar con su extensa gira por Latinoamérica, y de 10 años de carrera musical, la cantante chilena Mon Laferte confirmó su deseo por retirarse de los escenarios temporalmente.

A pesar de encontrarse en uno de los mejores momentos de su profesión, la intérprete confesó en una conferencia de prensa que está padeciendo los estragos del éxito.

“Han sido tres años de no parar y me duele la espalda horrible de tantas giras y viajes”.

“Necesito un tiempo también como para reflexionar lo que ha pasado, porque no he tenido el momento como de parar y ver todo lo que ha pasado este tiempo, que han sido cosas increíbles”, agregó.

“Tengo ganas de escribir, tengo muchas canciones, tengo un proyecto ambicioso que quiero hacer que mezcla música, danza, entonces necesito tiempo para esto, así que nunca pensé que iba a pedir parar pero sí, yo lo pedí, lo necesito”.

Sin embargo, antes de iniciar con esta ausencia del ambiente musical, la cantante realizará un concierto junto al tenor Placido Domingo, evento que la tiene muy nerviosa.

“Yo no he hablado con él todavía, entonces eso creo que me genera más nervios, estoy súper impaciente, no sé cómo será su personalidad, me imagino que debe ser muy detallista para trabajar, entonces cómo quiero aprender de él y también me genera un miedo de si lo voy a hacer bien, se me olvidan las canciones cuando me pongo nerviosa, aunque me la sepa se me borra por completo, a veces un coro completo”, finalizó.

Marcha en contra de Mon Laferte

Una marcha en la Ciudad de México se ha convocado para pedir que la cantante Mon Laferte sea expulsada del país, a raíz de su supuesto mal comportamiento hace unos días en plena conferencia de prensa, donde empleó malas palabras en contra de un reportero.

De "diva", arrogante y mal educada, entre otras cosas, se le tachó a Mon, y es por eso que se convocó dicha marcha en redes sociales hace unos días.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, alrededor de 17 mil personas han confirmado su participación en la marcha planeada para expulsar a Mon Laferte.

Con información SDPNoticias