"Está sufriendo", presidente del Barça defiende a Gerard Piqué por ataques tras separarse de Shakira

El abogado, empresario y político español Joan Laporta, Presidente del Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, salió en defensa del futbolista Gerard Piqué durante una conferencia de prensa, tras los ataques que ha estado recibiendo luego de su separación de la cantante colombiana Shakira, madre de sus dos hijos: Milan y Sasha.

Mucho se ha dicho que el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División, le habría sido infiel a Shakira, motivo por el cual se separaron tras una relación amorosa de 12 años.

De acuerdo con el Presidente del Barça, Gerard Piqué está sufriendo mucho, describiéndolo como un gran ser humano.

Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo.

Joan Laporta manifestó que aunque el futbolista "ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada", merece todo el apoyo y amor de los fans.

Asimismo, pidió a la afición, no hacer caso a las noticias, "que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada". El Presidente del Barça agregó que ha tenido la suerte de conocer y haber tratado a Piqué como persona, "es una persona extraordinaria que está sufriendo, y tenemos que ayudarlo".

A principios de este mes, Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación mediante un comunicado: "lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Hace unas semanas, a través del podcast "Mamarazzis", del diario español El Periódico, las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, fueron quienes dieron a conocer la supuesta infidelidad del futbolista. "Lo que me comentan a mí, me dicen: 'Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar', me dicen: 'eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'".

De acuerdo con el portal 20 minutos, pese a que la decisión de separarse ya estaba tomada, "Shakira intentó volver, hasta en dos ocasiones. Insisten en que el amor que siente por él es cegador y que, a pesar del sufrimiento que se refleja en su último single, 'Te felicito', tenía la esperanza de poder retomar desde la herida, como sí ocurrió en el pasado".

Hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista, han comentado algo sobre su separación.