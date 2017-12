Esta vez Gomita se pasó de la raya y le dieron con todo

Araceli Ordaz "Gomita" se ha hecho notar en el mundo del entretenimiento desde sus inicios en el programa 'Sabadazo', donde compartió créditos con Cecilia Galeano y Omar Chaparro.



Después la presentadora se dedicó a buscar nuevos horizontes donde la vimos en diferentes proyectos un ejemplo fue en el programa 'Enamorándonos' programa en el cual participa su hermano 'Lapizito'.

Las diferentes intervenciones quirúrgicas de Gomita han sido pieza clave para su ascenso al mundo del espectáculo, aunque esta vez ni su impresionante cuerpo, ni sus retos extremos en su canal de youtube superaron la broma que realizo por medio de Instagram Stories en donde señala a la fallecida Jenni Rivera.

"Capitán Zúñiga nos lleva a Tampico, estamos nerviosos, nos vamos a tomar la selfie de Jenni Rivera".

Y es que la youtuber se dirigía junto con Edson Zúñiga "El Norteño" y Gustavo Munguía rumbo a Tampico, Tamaulipas para realizar un show.

De inmediato los seguidores de la gran señora se le fueron encima con comentarios que le cayeron como bomba a "Gomita" tachándola de inoportuna y grosera.

Recordemos que la famosa cantante perdió la vida en un accidente aéreo hace 5 años donde lamentablemente perdió la vida.

LOS LABIOS DE GOMITA

No es un rumor que Araceli Ordaz, "Gomita" sea fanática de las cirugías estéticas ya que se ha realizado un sin fin de cambios en su cuerpo como aumento de glúteos lipoescultura y nariz ahora la conductora nos volvió a sorprender en su canal de YouTube con un arreglito más.

La también youtuber se hizo un "arreglito" más y se inyectó los labios al estilo Kylie jenner al parecer no la joven no le teme al cambio radical de su cuerpo recordemos que en su anterior video se realizó un cambio de look en su cabello pintándoselo de rosa.



Con mucha emoción y nervios acudió con el doctor Javier Ruiz a quien la joven siempre ha admirado y es gran amigo de ella.



"Me da mucho nervio ya me lo va hacer me va a desmaquillar me está explicando todo el procedimiento anteriormente me lo había hecho, pero me lo hice muy poquito entonces hoy me lo van a hacer un poco más grande".

Antes de hacerse el retoque "Gomita" aseguró que sus padres no sabían nada de su nuevo arreglo cosa que también la puso nerviosa comentando que se iban a dar cuenta por medio de su canal o por las historias de Instagram.

Después de terminar con el doloroso momento, Araceli se mostró muy feliz con sus nuevos labios, pero al llegar a su casa el miedo atrapo a "Gomita" por la reacción que tendrían sus papas.



Su mamá no estuvo muy de acuerdo y desaprobó el cambio de su hija con una cara desencajada mientras su padre comentó que lucía bella y se miraba bien, aunque con un tono de burla dijo que estaba "loca".

Como siempre los comentarios en Instagram no se hicieron esperar para la polémica presentadora.

"¡Me gustas mucho así princesa como estas no lo necesitas!"



¡Lo que es ya no tener nada que hacer y no saber en qué babosadas gastarse el dinero!"



"Ahora si es gomita de silicona".