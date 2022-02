¿Está viva? "Reaparece" Jenni Rivera en redes sociales a casi 10 años de su muerte (FOTO)

México.- ¿Serie biográfica a la vista? ¿música inédita? ¿hackers? Son algunas de los planteamientos que circulan en redes sociales después de que la noche de este martes 15 de diciembre un misterioso mensaje fuera publicado en el Instagram de la fallecida Dolores Janney Rivera Saavedra.

Fue en la cuenta verificada "jennirivera" donde se compartió una imagen con el fondo negro y el año "2022". El posteo se compartió además en una de sus historias, sin dar más detalles sobre posibles proyectos con el nombre de la Diva de la Banda.

A solo unas horas de la publicación casi 40 mil likes y más de mil 300 comentarios en la foto se mostraron inundados con la esperanza de que Jenni Rivera esté con vida tal como indican algunas teorías de conspiración difundidas desde el 9 de diciembre de 2012.

Leer más: ¡Nueva disquera! Christian Nodal rompe con Belinda y con Universal Music

"Qué está pasando; amor, dime que estás viva; te amo w; estás viva !!!; Krystal aka Jenni just post yourself already (Krystal, también conocida como Jenni, acaba de publicarse ya)", fueron algunos de los comentarios de fans.

Foto: Captura Instagram

Acompañando a la imagen se publicó de nueva cuenta el año "2022" junto a un par de emojis de mariposas y el hashtag "Jenni Rivera". Recordemos que la nacida un 2 de julio de 1969, en Long Beach, California, Estados Unidos, era apodada "Mariposa de Barrio".

Lo último de la Diva de la Banda

Apenas ayer lunes 14 de febrero el youtuber Gusgri publicó en su canal "Doble G" un video de nombre "LAS AMISTADES DE JENNI RIVERA Y TODO LO QUE VIVÍ CON ELLA | La Maruja #79", donde Omar Landa narró historias relacionadas a la cantante que fue su amiga.

Entre otros puntos que tocó durante la interlocución estuvo el día en que organizó una despedida de soltera previo a su boda con el exbeisbolista Esteban Loaiza, donde disfrutó de su fiesta con strippers.

También se habló sobre múltiples actos de caridad llevados a cabo en vida, algunos de ellos son grandes propinas a meseros, camareras y la donación de miles de pesos a un niño enfermo que necesitaba tratamiento médico.

Muerte de una exitosa cantante

La mañana del 9 de diciembre del 2012 el regional mexicano tuvo un antes y un después al morir una de las máximas exponentes del momento, quien también fue una de las mujeres más importantes del rubro en las últimas décadas.

Tras un concierto en la Arena Monterrey, Nuevo León, voló hacia Toluca, Estado de México (Edomex), lamentablemente el avión que le transportaba cayó por una falla tras perder comunicación apenas a minutos de despegar.

El Lear Jet 25, con matrícula N345MC, había caído en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León. No hubo sobrevivientes del accidente, junto a Jenni Rivera murieron su publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz, su estilista Jorge Armando Sánchez, maquillista Jacob Yebale y abogado y Mario Macías Pacheco.