"Estaba animado y querendón", modelo revela encuentro con Andrés García

México. Una modelo que tiene 21 años de edad revela que tuvo un encuentro con Andrés García: "estaba bastante querendón", dice ella a la revista TVNotas y relata cómo es que se le presentó la oportunidad de convivir con él.

Andrés García fue a dar al hospital por algunas complicaciones en su salud, pero un día antes de ser ingresado habría convivido con Karely Ruiz, quien lo visitó en su casa de Acapulco.

Karely cuenta a TVNotas que ella y Andrés García harían una colaboracion para el canal de YouTube de él, por eso fue a su casa: “Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”.

Foto de Instagram@karely_ruiz_gf

Karely Ruiz compartió con la misma revista que siempre ha admirado al señor García, además es su amor platónico de toda la vida y por eso no se negó a acudir a su casa a trabajar con él.

Karely tiene su página en OnlyFans, es originaria de Monterrey y tiene muchos seguidores en las redes sociales, además cuenta que cuando lo vio estaba bastante bien: "lo vi muy animado y bastante querendón", refiere.

El pasado 9 de abril se reportó que Andrés García fue ingresado al hospital y en su cuenta de Instagram, anunció que recibió una transfusión de sangre y se estaba recuperando, finalmente ya se encuentra en su casa.