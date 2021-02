"Estaba con la cara súper tiesa": Maluma habla de Kim Kardashian en una divertida anécdota

A más de un año del encuentro entre Kim Kardashian y Maluma para un desfile de modas, el colombiano compartió una divertida anécdota que vivió con la socialité.

Fue en diciembre de 2019 cuando los medios de comunicación se acapararon por un inusual encuentro. Maluma y Kim Kardashian se encontraban juntos en un desfile para la marca de modas Dior. Junto a ellos, en Milán, Italia, también se encontraban presentes Kourtney Kardashian y la modelo Winnie Harlow.

Si bien en su momento el encuentro fue muy sonado, fue hasta ahora que Maluma dio a conocer una anécdota en compañía de Kim Kardashian, quien al parecer acababa de pasar un procedimiento cosmético.

Fue primeramente la noticia de que los dos se encontraban juntos lo que dio la noticia en todo el mundo, pero después fue la particular expresión de Kim Kardashian en fotografías los que llamó especial atención.

En fotos y videos, inclusive en la publicación que el mismo Maluma hizo en Instagram, a Kim Kardashian se le ve con una cara, señalaron, ‘de pocos amigos’, con una expresión vacía, casi llegando a la de una persona aburrida y sin ganas de encontrarse en el lugar.

Mientras que Maluma, Winnie Harlow y Kourtney Kardashian se veían sonrientes y risueños en la foto, Kim Kardashian se ve con una expresión completamente en blanco, y algunos llegaron a decir que le hizo mala cara al reguetonero.

Hoy, más de un año después, Maluma reveló por qué fue que Kim Kardashian se veía de esa manera en el desfile de Dior, y no fue precisamente desprecio hacia él u otro de los asistentes.

Al parecer, Kim Kardashian había recién pasado por un procedimiento cosmético en el rostro, y a pesar del buen humor y los chistes que hacía el cantante, la socialité pedía que no la hicieran reír, pues no hacía mucho que se había hecho ese arreglito.

“Ella estaba como, con la cara súper tiesa”, dijo Maluma en entrevista en el programa El Hormiguero, provocando risas entre los presentes en el foro.

“No sé qué tenía, no sé qué se había hecho, y bueno, empezamos a hablar ahí, y ella dijo un par de cosas, un par de chistes, y me hizo reír mucho, yo me estaba riendo, y dijo que no la hiciera reír, pero no entendía por qué”, continuó. “’Me acabo de hacer algo en la cara’, no sé qué tenía, y yo no podía parar de la risa”.

Si bien ni el cantante sabía qué fue lo que Kim Kardashian se había hecho en la cara, lo más seguro es que no haya sido algo muy invasivo, pues en el rostro de ella no se puede ver inflamación, solamente una expresión en blanco y sin emociones.

La expresión de Kim Kardashian luego del desfile provocó un sinfín de chistes y burlas hacia ella y el reguetonero, pues se había dicho que la socialité había despreciado al reguetonero, quien se habría paso hacia el mercado internacional, siendo el consentido de muchas marcas de moda.