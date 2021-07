"Estaba en una muerte lenta": Mauricio Ochmann se sincera sobre sus problemas con el alcohol

Los tormentosos años de juventud que vivió Mauricio Ochmann derivaron en un fuerte problema de alcoholismo por el que llegó a parar en una clínica de rehabilitación.

Según reveló el actor en entrevista con Mara Patricia Castañeda, durante su infancia y adolescencia sufrió de acoso escolar o bullying, a la vez que sentía un rechazo social debido a los procesos de adopción por los que cruzó.

Fue así que siendo tan solo un niño aún conoció por primera vez lo que era el alcohol, señalando que solía creer que este le ayudaría a atravesar su problemas.

“La infancia y la adolescencia estuvo difícil, había muchos esqueletos y fantasmas adentro”, confesó el actor, exesposo de la actriz Aislinn Derbez.

Reveló que tenía tan solo la edad de ocho años cuando por primera vez probó el alcohol, sin saber que en años próximos se vería enfrentado a un fuerte problema de alcoholismo.

Durante años, hasta los 28, Mauricio Ochmann señaló que se veía perdido en sus adicciones, reconociendo actualmente que estaba afectando su vida personal y su salud.

Afortunadamente, logró despertar y pedir ayuda a sus seres queridos, y tomó la decisión de que lo mejor sería internarse en una clínica de rehabilitación.

“Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda... Me fui y me interné a una clínica”.