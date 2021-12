"Estaba un poco triste", los momentos de Silvia Pinal antes del hospital y el diagnóstico de Covid

Por otra parte, Alejandra Guzmán aclaró que su mamá no fue hospitalizada a consecuencia del virus SARS-CoV-2. En una llamada telefónica al programa "Venga la alegría", contó que la tarde del pasado miércoles, Silvia Pinal fue trasladada al Hospital Médica Sur en la Ciudad de México, debido a una hipotensión y arritmia cardiaca.

Asimismo manifestó que Silvia Pinal "un día antes estaba un poco triste, como que estaba cansada", por lo que no dudaron en trasladarla a un hospital. "Pedimos sus estudios y el primero que le hicieron fue una rápida y salió negativa, pero pedí un PCR también, ya en la noche nos dijeron que era Covid".

Al hacer este chequeo de rutina se percató que sus signos "estaban por los suelos" y ante esto, se comunicó con una doctora y con los hijos de la artista. Posteriormente, se le suministró un medicamento para bajarle la presión : "pero los bajó hasta el suelo, para mí eso no era normal".

En una entrevista para el programa Hoy la asistente personal de Silvia Pinal , dio a conocer cómo se percató que la actriz no estaba bien de salud . Recordemos que la actriz de la época de oro del cine mexicano , quien actualmente tiene 90 años de edad, fue hospitalizada y salió positiva a Covid-19 , lo que preocupó a sus miles de seguidores, amigos y familiares.

