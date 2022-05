"Estaba yo apenadísima", Queta Lavat comparte anécdota de cuando Jorge Negrete le robó un beso

Otro de los invaluables recuerdos que tiene de Jorge Negrete , fue el tierno apodo que le puso, "arañita" . Hace varios años la histrionisa contó en una entrevista: "mi único vicio ha sido tejer siempre y tejía en mis ratos libres, así que Jorge me decía: 'tú eres mi arañita, porque nunca he visto a una mujer de tu edad tejer, ese es el hábito de las abuelas'".

Además de "Un gallo en corral ajeno", Queta Lavat y Jorge Negrete actuaron juntos en otras cuatro películas: "Dos tipos de cuidado", "Camino a Sacramento", "Tal para cual" y "Me he de comer esa tuna".

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans, tras haber compartido esta anécdota: "tan linda, una de las grandes divas de la época de oro, que todavía tenemos el honor de tenerla con nosotros", "una gran actriz y ser humano", "usted tan linda siempre, me encanta ver sus videos", "señora hermosa, no sabe el placer que nos da verla y escucharla, deleitarnos con sus memorias, recetas y consejos, usted es un amor" y muchos más.

"Es una de las que hice con Jorge Negrete, es en la única película donde me dio un beso, me lo robó, así era el papel", expresó la querida y adorable actriz, originaria de la Ciudad de México.

Francisco Inzunza

