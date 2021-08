"Estaban chiquitas, como pasitas": Revela Kimberly Loaiza que se operó el busto

México.- Una ola de críticas enfrentó la influencer Kimberly Loaiza luego de revelar que se haría una cirugía estética para lucir más bella, sin embargo, no había aclarado qué era lo que se haría, hasta ahora, que cuenta los detalles.

La influencer mexicana rompió el silencio sobre la operación a la que se sometió a inicios del mes de julio de este año y confesó que se trataba de un aumento de busto debido a su reciente lactancia, pues cabe mencionar que recién se convirtió en madre por segunda ocasión.

A través de un video en YouTube, Kimberly Loaiza explicó que decidió hacerlo luego de haber amamantado a su segundo hijo, además, añadió que su deseo llegó luego de no sentirse conforme con su físico.

"En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas", compartió en el video titulado "Me operé".

Los pechos fueron una parte que decidió no operarse Kimberly, confiesa, ya que le daba igual, pero ahora, luego de sus dos embarazos y amamantar, lo que tenía se volvió más pequeño, según cuenta. "Lo que tenía se me hizo, así como un poco triste, como una pasita. Se entristecieron", explica.

Pero este no fue el único procedimiento estético al que se sometió la influencer, también se hizo una liposucción y lipotransferencia, esto con el objetivo de recuperar su figura luego de sus dos embarazos.

Luego de las críticas, Kimberly Loaiza arrasó en los premios MTV MIAW, donde dejó a todos boquiabiertos, ya que creían que no acudiría por estar en el proceso de recuperación, sin embargo, se armó de valor y eligió su mejor look para robarse todas las miradas con una figura de impacto.