Estallan fuegos artificiales ilegales en el concierto de Dua Lipa (VIDEO)

Canadá.- Durante la noche del pasado jueves 28 de julio se llevó a cabo un concierto más del Future Nostalgia Tour de Dua Lipa en Toronto, Canadá, momento en el que se vivieron momentos repletos de incertidumbre y miedo, luego de que explotaran algunos fuegos artificiales de manera ilegal.

El concierto se llevó a cabo en la Toronto's Scotiabank Arena, donde, cerca de terminar con el acto final, comenzaron a estallar fuegos artificiales entre la audiencia, lo que desconcertó a todos los presentes, ya que la cantante evitó utilizar dicho recurso en todos sus espectáculos.

Afortunadamente, Dua Lipa salió ilesa, pero fue inevitable el pánico y el caos entre el público presente, pues por lo menos fueron tres personas heridas tras el acto, el cual se desconoce hasta el momento cómo fue llevado a cabo.

La cantante, a través de sus redes sociales, decidió pronunciarse al respecto, luego de que circularan en redes sociales los videos de aquel terrorífico momento para muchos. Cabe resaltar que ella no estaba enterada de lo sucedido y al cerrar su show no se percató de los fuegos artificiales no autorizados.

"Traer este show para mis fans ha sido una magnifica experiencia y les pido una disculpa por el susto que cada uno de ustedes se llevó, si se sintieron inseguros o si de alguna manera el concierto los afectó. Con todo mi amor, Dua", compartió más tarde.

Afortunadamente, las personas que resultaron heridas durante el espectáculo de pirotecnia fueron atendidas de inmediato y los médicos confirmaron que se trató de heridas menores, según informes de MLSE, empresa encargada de la Arena Scotiabank.

También puedes leer: