"Estamos en horas críticas", operan de emergencia a César Bono; sus familiares piden oraciones

Hace unos días el actor y comediante mexicano César Bono, de 71 años de edad, fue hospitalizado de urgencia en la Ciudad de México debido hemorragia de úlcera estomacal. Ante la preocupación de sus miles de seguidores, el histrión, quien interpreta a "Frankie Rivers" en la serie "Vecinos", mandó un mensaje a sus fans a través de Twitter, manifestando que estaba fuera de peligro.

"Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud, no corro peligro".

Sin embargo, este fin de semana tuvo que ser sometido a una operación de emergencia, debido a una perforación en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado y se localiza entre el estómago y la parte media del intestino delgado. Sus familiares piden oraciones; esta información la dio a conocer el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, mediante su canal de YouTube.

"Decían que nada más era una úlcera en el estómago, pero me comuniqué con una de sus hijas y me encuentro en condiciones de informar mi amigo Cesar Bono, se encuentra muy delicado de salud", expresó el presentador del programa "El minuto que cambió mi destino" y "De primera mano".

Anoche se le perforó el duodeno y de emergencia lo tuvieron que operar, el reporte de hoy es que está delicado.

María Rosa Queijeiro, una de las hijas de César Bono, comentó a TVNotas sobre esto: "estamos en horas críticas, agradecemos las oraciones".

El querido y respetado actor de cine, teatro y televisión, ha tenido varios problemas de salud. Sufrió un infarto al miocardio y ocho cerebrales, lo que provocó que perdiera gran parte de la movilidad de su cuerpo, teniendo que usar un bastón y silla de ruedas.

Asimismo, logró vencer al Covid-19. En una entrevista para el programa "Sale el sol", manifestó no temerle a la muerte, pues era algo natural de la vida, sin embargo, dijo que no le gustaría fallecer arriba de un escenario.

"Sigo con problemas de movilidad, pero no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, puedo vestirme, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta".

Por otra parte, María Rosa Queijeiro tuvo una entrevista para "Ventaneando", donde contó que en día atrás, su progenitor comenzó a vomitar sangre, por lo cual fue llevado de urgencia al hospital. Señaló que esto se debió "por el exceso de medicación, para el tema de controlar el dolor por esta situación que él tiene de poca movilidad, originada por el infarto cerebral que le dio hace unos años.

A esto, se le sumó una mala alimentación: "entonces, ustedes saben que si se toman medicamentos con el estómago vacío, pues es bastante malo".