"Estamos mal informados y manipulados": Verónica del Castillo protesta contra la vacuna anti COVID-19

México. La periodista mexicana Verónica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo , tomó parte en la protesta llamada Marcha por la Libertad realizada en la Ciudad de México por un grupo de negacionistas que no creen en la pandemia de la Covid-19.

Del Castillo opina que es importante que los mexicanos se informen bien sobre el tema del coronavirus Covid-19, ya que considera que están mal informados.

Están experimentando con nosotros en lugar de experimentar con las ratas. Por favor no se vacunen, no vacunen a sus hijos, no vacunen a nadie por favor”, mencionó durante su transmisión.