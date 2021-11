"Están empezando a hacer su trabajo estos flojos": padre de Octavio Ocaña esperará versión de la Fiscalía

México.- El padre del actor Octavio Ocaña afirmó que gracias a su insistencia las autoridades ya están haciendo su trabajo, por lo que esperará su versión, aunque insistió en que el actor de 22 años fue asesinado por los policías municipales que lo persiguieron.

En entrevista con medios de comunicación, el empresario Octavio Pérez advirtió que la muerte de su hijo no quedará impune como los casos de la niña Paulette y otros que se han presentado en el Estado de México.

El padre del actor que dio vida a Benito Rivers en la serie de comedia "Vecinos" reiteró que es muy claro que fueron los policías quienes mataron a Octavio Ocaña, pero habrá que ver cómo investiga el caso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"Ya están empezando a hacer su trabajo estos flojos, querían que yo lo hiciera por ellos, pues ya lo lograron. Ya está todo más claro que el agua, ellos fueron los que lo mataron, nada más vamos a ver cómo trabajan, qué investigación tienen que hacer y vamos a dejarlos trabajar, vamos a ver hasta dónde llegan ellos", dijo.

En cuanto a la intervención del gobierno federal tras solicitárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el empresario detalló que hasta el momento sólo ha recibido una llamada de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que está esperando que vuelvan a comunicarse.

"Habló (AMLO en la Mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto a hablar, fue una plática, pero sólo fue de 10 segundos y vámonos", relató Octavio Pérez.

En entrevista para Imagen Televisión, el empresario admitió que le gustaría ver muertos a los responsables de la muerte de su hijo, pero no hará nada más que exigir justicia para vengar a Octavio Ocaña.

Aseguró tener las pruebas de que los agentes municipales de Cuautitlán Izcalli no actuaron como deberían, pues en vez de auxiliar a su hijo se pusieron a grabar videos para compartirlos en YouTube, y aunque los eliminaron al percatarse de que se trataba del actor, él logró almacenarlos.

El padre de Octavio Ocaña ha rechazado la versión de la Fiscalía mexiquense sobre la muerte de su hijo, la cual sostiene que el actor se disparó en la cabeza accidentalmente mientras era perseguido por policías municipales.

Octavio Pérez acusa a la policía mexiquense de haber asesinado a su hijo e incluso haberle "sembrado" un arma para aparentar que él mismo se disparó.

"Ellos lo mataron y la pusieron ahí. Se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás, ¿cómo se va a disparar si lo venían persiguiendo? A como venía manejando, ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, eso sí te lo puedo decir", acusó.