¿Están saliendo? Captan JUNTOS a Selena Gómez y Tyga, el ex de Kylie Jenner

Cabe recordar que no es la primera vez que Selena y Tyga se dejan ver juntos , ya que el pasado 22 de julio, en el festejo del cumpleaños número 30 de la intérprete, fue uno de los invitados.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto , sin embargo, una fuente cercana a ambos aseguró para TMZ que no están saliendo, simplemente decidieron unirse al saber que estaban en el mismo lugar, lo que no ha sido confirmado.

Tyga y la ex actriz de Disney Channel salieron hasta las dos de la mañana, aunque buscaron pasar desapercibidos , pues ella salió por la puerta principal y él por la trasera.

TMZ asegura que Selena Gómez está saliendo con el rapero estadounidense , esto luego de que fueran captados juntos en The Nice Club en Los Ángeles, lugar que restringió el acceso luego de que ambos estuvieran ahí.

Según las versiones de los medios de comunicación estadounidenses, la actriz y el ex de Kylie Jenner fueron vistos pasando un rato agradable en un club de la ciudad estadounidense, lugar al que no se le permitió la entrada a nadie más luego de que ambos artistas ingresaran.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.