"Estar aquí lo agradezco", Luis de Alba habla tras la cirugía de emergencia, por su fuerte caída

El comediante mexicano Luis de Alba de 76 años de edad, conocido por muchos por su personaje de "El Pirrurris", sufrió una fuerte caída el jueves de la semana pasada, mientras trabajaba en Monterrey, Nuevo León. Debido a su accidente sufrió una fractura en el fémur y su familia lo trasladó a la Ciudad de México para ser sometido a una cirugía.

Posteriormente "El Pirrurris" fue trasladado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco e ingresado al Hospital Country 2000, mismo nosocomio donde su encuentra desde hace más de un mes, el cantante Don Vicente Fernández. Luis de Alba es atendido por el doctor Julio Ramos, quien forma parte del equipo médico a cargo de la salud de "El Charro de Huentitán".

A su llegada al hospital, Luis de Alba expresó ante los medios de comunicación: "me siento con dolor porque traigo dos prótesis rotas y para acabarla el fémur, también se me tronó".

En una entrevista que el comediante tuvo para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca desde el cuarto del hospital, dio sus primeras declaraciones tras la cirugía a la cual fue sometido y afortunadamente fue exitosa.

Dios me quiere y eso lo agradezco, te das cuenta cuando estás en situaciones así, de que hay tanta gente buena que no conoces, pero ellos sí te conocen.

Luis de Alba no pierde su sentido del humor, ni estando en la cama de un hospital. "La gente que no vive de un día de reír o de disfrutar, pues no vive bien, agradezco a la gente que no conozco y a mis amigos que me mandaron dinero, mucho dinero, se los agradezco porque ni lo solicité y gracias a Dios estoy bien, muy bien".

Cabe mencionar que al darse a conocer la situación de Luis de Alba, muchos amigos del medio del espectáculo se solidarizaron y lo apoyaron económicamente para cubrir los gastos médicos; asimismo muchos de sus fans realizaron donativos a través de la plataforma Go Fund Me.

