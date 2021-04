"Estás aquí en los recuerdos dentro de mí": La carta de Talina Fernández a la fallecida Mariana Levy

A 16 años de la muerte de la actriz Mariana Levy, su madre, Talina Fernández, dedicó una emotiva carta a su hija, rompiendo en llanto en televisión.

Fue un 29 de abril de 2005 cuando Mariana Levy, quien salía del colegio de su hija María Levy para festejar el Día del Niño, fue perseguida por un automóvil con el intento de asaltarla. La impresión, terminó por causarle un infarto fulminante, falleciendo a la edad de 39 años .

Leer más: Critican a Christian Nodal por llevarse "muy pesado" con Belinda en Instagram

Justo 16 años después, la conductora Talina Fernández, madre de la fallecida actriz, recordó a su hija en su aniversario luctuoso, y entre lágrimas leyó una desgarradora carta que le dedicó.

En el programa Sale El Sol, donde Talina Fernández forma parte del equipo, la producción regaló a la conductora un espacio para abrirse sobre Mariana Levy en su aniversario luctuoso.

“Me piden que te escriba una carta”, comenzó a dirigirse a su hija. “Hoy hace 16 años que te fuiste de nuestra vida”.

La conductora conmovió a su equipo del trabajo al contar su sentir respecto a la muerte de la actriz, mediante las emotivas palabras con las que se dirigió a su hija.

“Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa, y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39, y cómo saber que una semana antes de tu partida te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá. Tú eras delicada, no eras ostentosa, y los aretes te encantaron. Y yo, sin pausa en el amor, te abracé y pude decir todo lo que eras para mí. No me quedé con ganas de decir nada”.