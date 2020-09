Estas canciones de regional mexicano salen en películas o series

México.- El regional mexicano está compuesto por un grupo de estilos musicales pertenecientes a ciertas zonas del país vecino de Estados Unidos, millones de personas lo escuchan cotidianamente y su popularidad sigue creciendo no solo en México y Estados Unidos, también en el resto de América.

Por ello, las distintas industrias del entretenimiento y espectáculos (Show) cada vez utilizan más las piezas pertenecientes a este género, pues además de aportar una buena porción de cultura, también les generará un mayor alcance y con el tiempo, más seguidores, lo que se traduce a mayores ingresos y expansión de su franquicia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A continuación encontrarás algunas canciones "muy mexicanas" que fueron incluidas en películas, series e incluso videojuegos.

Película El infierno

Esta producción mexicana ambientada en el norte de México puede ser vista en la plataforma Prime Video, narra una de las miles de historias relacionadas al mundo delictivo que diariamente se viven a lo largo del territorio nacional.

En cierta escena un persona conocido como "La cuñada" viene de hacer sus "cositas" con unos hombres, y le dice a El Benny que saque a su hijo de donde está detenido, justo ahí suena la canción Tengo tres viejas de Los Tucanes de Tijuana.

En la misma cinta, en una escena posterior se ve a El Benny y el Cochiloco dirigiéndose a una cantina con la intención de hacerla explotar, ahí aparece el clásico del regional mexicano "Las nieves de Enero", interpretado por Chalino Sánchez.

Más adelante, cuando El Benny va a visitar la tumba de su hermana acompaño por su familia, suena el corrido El Diablo de los Tucanes de Tijuana, supuestamente hecha originalmente para el filme.

Alerta de Spoiler, detente aquí si no has visto la película, o sigue si no te interesa hacerlo. Al final del filme, cuando El Diablito visita la tumba de El Benny, suena el clásico de Los Alegres de Terán "Prenda del Alma".

Salvando al soldado Pérez

Esta grabación, basada en Salvando al soldado Ryan, tiene la seriedad que amerita la temática, pero con los característicos toques de comedia que suele imprimir en sus metrajes el cine mexicano.

Los protagonistas de esta historia acuden a la Capilla de Jesús Malverde justo antes de emprender una de sus "aventuras" y suena de fondo la canción de Miguel y Miguel "Jesús Malverde".

En las imágenes se ve una toma exterior de la capilla ubicada en una zona céntrica de Culiacán, la capital sinaloense, con carros de lujo estacionados en frente. Más adelante, en el interior, los ya mencionados se encuentran de pie justo al frente de un altar a Malverde "el santo de los criminales", todos hacen reverencia e incluso se quitan el sombrero, símbolo de respeto en la cultura local.

En una escena posterior los protagonistas se encuentran a punto de abordar un avión, cuando suena el clásico de El Recodo "Pena tras pena".

Posteriormente hace su aparición la popular y muy querida pieza "El Sinaloense", cuando integrantes del ejército de Estados Unidos (USA) encuentran una mochila, de la cual sacan un disco y un tomate.

Breaking Bad

Una canción de Los Cuates de Sinaloa se hizo muy popular tras su aparición en esta serie de producción estadounidense, ¿quién no ha escuchado o visto un meme con la frase " este compa ya esto, nomás no le han avisado "?

El capítulo número siete de la segunda temporada comienza con un video de los Cuates de Sinaloa cantando un corrido llamado Negro y Azul, dirigido a "Haisemberg", protagonista del metraje. El material llamó la atención por su sencillez, pues se intentó grabar como tipicamente se realizan las producción en el regional mexicano, lo que estuvo bien logrado.

Grand Theft Auto V

En el apartado de los juegos de video se hará mención a uno de los más populares de los últimos años, el Grand Theft Auto V. Al abordar un automóvil en mejor conocido como GTA V, se puede ingresar a una estación de radio FM que es presentada por el popular personaje Don Cheto, ahí se pueden escuchar "La granja" de Los Tigres de Norte y una de Los Buitres de Sinaloa llamada "El Cocaíno".

Pero estas no son todas las canciones que se pueden encontrar en películas, series o videojuegos; por ello, y por si te interesó el tema, puedes acceder a la página de Facebook "Periódico El Debate de Sinaloa" y dejar tus sugerencias para una próxima edición.