"Estás cometiendo un error": Eduardo Capetillo reveló que nadie quería que se casara con Biby Gaytán

Eduardo Capetillo, quien presume su feliz matrimonio con Biby Gaytán, reveló que antes de casarse con ella, su familia y amigos le pedían que no lo hiciera, asegurando que el actor y cantante estaría cometiendo un error.

Según dio a conocer el mismo Eduardo Capetillo en un video en su cuenta de Instagram, el enlace matrimonial que estaba por consumar con Biby Gaytán, no era bien visto al inicio por sus seres queridos.

Sin embargo, los dos ex Timbiriche han superado la prueba del tiempo, y han demostrado estar cada vez más enamorados del otro.

En un video en Instagram, que se trata de una serie que Eduardo Capetillo realiza en su cuenta sobre motivación y espiritualidad, el actor y cantante aprovechó un espacio al final para hablar de su propia experiencia.

La gran revelación fue que, en palabras del ex Timbiriche, casi todos sus familiares y amigos no aceptaban su matrimonio con la también cantante y ex compañera del grupo, Biby Gaytán.

Ello, no precisamente por un problema con ella o por alguna mala relación, sino porque consideraban que el actor, de en ese entonces 24 años, era demasiado joven para estar casado:

“Hace 25 años, el 99.99 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar...’”, dijo. “Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual, que quiere decir de cerebro a cerebro. Acabé haciendo lo que me dictó mi corazón”.

El cantante admitió que, pese a lo mediático que es su matrimonio, conocido como uno de los más estables en el espectáculo, su relación con Biby Gaytán no es perfecta, pero se siente feliz al estar al lado de a quien llama ‘el amor de su vida’.

“¿Me equivoqué o no? Esa respuesta se las dejo a ustedes y no porque presuma de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo”.

Eduardo Capetillo agregó que, para él, el haber tenido a cinco hijos junto a Biby Gaytán es la principal muestra de por qué no se equivocó al casarse con ella.

“El simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta”.