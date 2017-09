Héctor Suárez Enfurecido tras declaraciones machistas

El que ha emprendido una batalla campal en Twitter es el comediante Héctor Suárez Gomís contra el actor Sergio Zurita. Resulta que Zurita comentó sobre diversos temas en el programa de radio que conduce ‘Dispara Margot Dispara’, pero sin duda destacaron declaraciones que cayeron como bomba a Suárez Gomís.

Y es que Sergio dijo: “Yo sí estoy diciendo que no se pueden vestir como quieran. Eso ya no es feminismo, eso ya es estupidismo”, “señoras ya no sean estúpidas, sí pueden evitar vestirse como golfas” y para rematar “les tengo noticias mujeres feminista, ustedes pierden derechos cuando tienen hijos, porque son más importantes los derechos de sus hijos”. Ante la serie de declaraciones.

Héctor Suárez ha expresado su indignación destacando que “lo que hizo este hablador profesional se llama violencia contra las mujeres. Misoginia y patriarcado en su máxima expresión”. Luego de la serie de críticas lanzadas por Héctor en la cuenta de Sergio el segundo lo bloqueó, acción que también fue expuesta por Gomís, quien además agregó “Las mujeres no pierden sus derechos por ser mamás, al contrario; se ganan el derecho de que el ser humano que acaba de nacer, les diga: MAMÁ”.

DISCULPA DE SERGIO ZURITA

Tras las polémicas declaraciones el actor se disculpó de la siguiente manera "Olvide que vivo en un país por vestir con ropa que se considera 'provocativa'

Después de haber calificado a las mujeres como 'golfas' y 'pirujas'el locutor ofreció su sincera disculpa.

"Ami se me olvida que soy hombre y que no sé lo que se siente ser mujer, tampoco vivo lo que se siente ser mujer y moverme por la ciudad en transporte público. Algunas de las cosas que dije ayer las dije con el hígado. Olvide, además que vivimos en un país donde la violencia contra la mujer es enorme."

El actor reconoció que sus palabras normalizaban e incitaban a la violencia contra las mujeres, aunque revelo que esa no era su intención.

"De todo corazón ofrezco una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas" expreso.

"Respeto a las mujeres al igual que los hombres, lo digo muy enserio y creo que tienen razón. Creo que dije una serie de disparates, decir que las mujeres perdían derechos al tener hijos es un disparate. Olvide que vivo en el país en el que vivo, donde no existe la equidad de género.

Todo esto porque Zurita convencido señalo que las mujeres que han tenido hijos perdieron los derechos de vestirse de acuerdo a sus gustos, ya que primero que ellas están los hijos. Olvidando que en nuestro país las mujeres son víctimas de violaciones y asesinatos por su forma de vestir.

HÉCTOR SUÁREZ

El actor ha sido víctima de amenazas de muerte en mayo de este año para Suarez y su familia por hacer críticas de burla al presidente Enrique Peña Nieto en un sketch en donde le pide de una manera educada que renuncie a la presidencia de México. el actor realizo la denuncia en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores.

Con información SDP Noticias

