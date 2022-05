"Estás enojado porque quieres regalados los derechos de La Familia Peluche", Emilio Azcárraga a Eugenio Derbez

México. Ahora "en boca de todos" están las declaraciones que Eugenio Derbez ha hecho respecto a Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, pues afirma que lo han vetado en esta empresa por sus comentarios en relación al Tren Maya.

Eugenio Derbez confesó en entrevista con Javier Poza que él saca por conclusión respecto al veto en Televisa que se lo impusieron por todo lo que ha comentado en referencia al Tren Maya.

Simplemente lo vetaron, dice Derbez a Poza, sin darle explicación alguna, pero Emilio Azcárraga Jean le ha escrito en Twitter: "Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo."

Foto: captur pantalla Twitter

Derbez ha tomado con optimismo esta declaración, sin embargo le sorprende que Emilio esté enojado con él aparentemente por lo que ha referido respecto a lo que piensa de la construcción del Tren Maya; y en otro tuit, Azcárraga le escribe a Eugenio lo que piensa sobre el veto al que él se refiere:

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee."

Eugenio Derbez, quien protagoniza la película The Valet, aseguró que Televisa lo vetó por supuestamente haber participado en la campaña "Selvame del tren", a través de la cual varios famosos se pronunciaron en contra de la construcción del Tren Maya, anunciado como uno de los proyectos más importantes del gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales han reaccionado sobre el veto que Televisa impuso a Eugenio Derbez, quien tenía pactadas varias entrevistas en dicha empresa pero le fueron canceladas de última hora, y además sorprende también que la orden la haya dado Emilio Azcárraga Jean, puesto que él y Eugenio son amigos desde muchos años atrás.