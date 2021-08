Estas eran las exigencias de Libertad Lamarque para que grabara una escena

Libertad Lamarque fue una verdadera estrella en la Época de Oro del cine mexicano, tras su llegada de Argentina su país natal, las ofertas de trabajo le llovieron en México.

Protagonizando centeneras de proyectos hasta el día de su muerte, pero lo que pocos saben es que su calibre actoral eran tan grande que todo el set donde iba a grabar sus escenas debían tener una excelente calidad de luz.

Y es que Libertad Lamarque debía verse resplandeciente con las luces del estudio, por lo cual exigía como debían ir colocadas para que su rostro destacara en cada toma.

"Es una mujer muy especial Libertad es la que sabe más por ejemplo de luces, aunque a ustedes los sorprenda, las luces es lo que salgamos bien o mal, que están bien puestas o mal colocadas, Libertad tomaba un espejo se miraba y decía, aquella luz está mal, está me está haciendo sombra, esta no me favorece", dijo una conductora argentina sobre la famosa.

Libertad era una mujer muy exigente/Instagram

Para quienes no lo saben la actriz tenía una belleza indudable, pues sus bellos ojos y facciones muy finas hacían que cualquiera se enamorara de ella.

Otra de las cosas que lograba la guapa mujer es que más de uno quisiera trabajar con ella, como el caso de Silvia Pinal quien se sintió muy feliz al grabar con ella una película.

Además de una excelente capacidad actoral Libertad Lamarque también tenía una excelente voz, por lo que no es sorpresa verla cantar en alguna película.

