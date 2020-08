Estas famosas cantan mejor que sus padres y podrían opacarlos en cualquier momento

Muchas veces los famosos desean que sus hijos sigan sus pasos en el mundo del espectáculo, pero algunos deciden tomar otro camino, pues no les gusta mucho el mundo de la farándula, aunque estas chicas que te mostraremos tienen hambre de fama, pues quieren explotar al máximo su talento en la industria musical, ya que nacieron con un talento único y hoy en día se están dando a conocer incluso más que sus padres, quienes les han enseñado las bases para seguir alcanzando sus metas.

Ellas son Ángela Aguilar, Camila Fernández, y Lucero Mijares quienes han conquistado a miles con su voz angelical por lo que han sido consideradas las sucesoras de cada dinastía, pues a pesar de tener más hermanos que les gusta cantar, ellas se han convertido en las más influyentes del medio artístico.



Ángela Aguilar tiene 16 años de edad, es la hija más pequeña de Pepe Aguilar, y con su corta edad ha logrado lo que ningún artista de su género ranchero ha logrado, ser nominada al Grammy 2019, pero a pesar de no haber ganado su fama se dio a conocer a nivel internacional, pues logró conquistar al público con su interpretación de un clásico de la música mexicana, La Llorona, con la cual demostró que su voz es una de las más potentes de la reconocida dinastía Aguilar, fundada por su abuelo, Don Antonio Aguilar.



Hoy en día Ángela Aguilar es una de las chicas más importantes de la música ranchera, pues todas sus canciones han sido un hit en la radio, por si fuera poco la joven cuenta con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, donde comparte todos sus proyectos, por lo que muchos de sus fans esperan que traiga nueva música antes de que acabe el año.

Por el momento Ángela Aguilar se ha dedicado a ofrecer conciertos virtuales, además de presumir sus cambios de look con los cuales enamora a cualquiera, ya que la joven además de talentosa es muy linda.



Lucero Mijares tiene 15 años de edad, es hija de Lucero y Manuel Mijares, desde muy temprana edad sus padres supieron que la chica heredó su talento, ya que siempre demostró tener una voz muy suave, además el parecido que tiene con su madre hace parecer que Lucero reencarno en la joven, pues luce idéntica a Lucero cuando comenzó desde muy pequeña a incursionar en el mundo de la televisión.

El año pasado Manuel Mijares compartió créditos con Lucerito gracias al tema Vencer al amor, donde la joven se llenó de elogios pues cantó como los ángeles según los internautas que vieron el video, el cual cuenta con más de 9 millones de reproducciones, además a muchos les gustó el estilo único que tiene la pequeña Lucerito, quien le encanta andar con ropa holgada y con su enorme cabello rizado.



"Por fin veo algo que no es prefabricado. La niña es muy genuina, se viste y trae el cabello como le gusta y eso lo proyecta, además de que canta bastante bien, lo demás no importa", "La nena tiene una voz con un gran potencial para interpretar géneros internacionales, me atrevo a decir que incluso más que sus papás, me refiero a que por su estilo y color de voz le van perfecto ya sean canciones en inglés o en español, además tiene muy buena técnica al cantar", "Por favor Sr. Mijares necesitamos que se le produzca un álbum o muchos a tu hija hermosa, sería todo un éxito. Hoy en día no hay voces únicas y hermosas como la de esta chica!", le escriben a Lucero Mijares.