Estas famosas son de talla grande y son la sensación de las redes

Muchas famosas han tratado de verse bellas en redes sociales, ya que siempre están compartiendo fotos muy sexys para sus fans, por lo que muestran toda su figura, pero hay otras que son de talla grande y contrario a otras colegas del espectáculo tienen demasiada confianza en sus cuerpos, por lo que explotan al máximo el tremendo físico que se cargan.

Aunque algunas veces han sido criticadas por su figura o por no ser el modelo perfecto contario a otras famosas, las chicas que te mostraremos saben lo que valen y le han demostrado al mundo que no se necesita ser una super modelo para tener una figura de impacto, como ellas que paralizan las redes sociales con sus publicaciones.

Chiquis Rivera de 35 años de edad encabeza la lista y la hemos visto triunfar cada vez más en el mundo del espectáculo, pues a la hija de Jenni Rivera le gusta destacar en todo lo que hace, su trabajo más reciente es en el programa Tengo Talento Mucho Talento, donde la vemos como juez, pero lo que a muchos les ha llamado la atención es ver como se ve Chiquis Rivera con sus ajustados outfits con los cuales enamorara a más de uno, ya que se le ven demasiados sexys.

"Ella! En liberada, en poderosa, en imparable, en guapa, en ingobernable, en sexy, en bonita, en suprema, en full..... en JANNEY", "Eres hermosa Chiquis se feliz sin importar lo demas primero es lo que sientes tu el valor que tu le das a las cosas los demás no importan para nada", "Si me haces el favor de bajarle a tu brillo porfa es que brillas mucho me encandilas", le escriben a Chiquis Rivera en una foto en bikini.