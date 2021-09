Estas famosas ya no les importa ocultar sus celulitis y estrías ante sus fans

En redes sociales hemos visto infinidad de veces rostros prefectos al igual que cuerpos los cuales lucen una piel tersa sin ningún signo de estrías o celulitis, pero hay unas famosas que ya se hartaron de esconder estas imperfecciones.

Algunas de ellas han sido Esmeralda Pimentel, La Mala Rodríguez, Bárbara de Regil y hasta la misma Yanet García quienes desean que sus amen su cuerpo con todo e imperfecciones.

Para quienes no lo saben Bárbara de Regil tiene marcas de estrías no solo en los pechos también en los glúteos y los presume con mucho orgullo en bikini.

Aunque no lo creas la perfecta ex chica del clima Yanet García se une a la lista y es que en sus perfectos glúteos hay marcas de cicatrices situación que no le incomoda para nada.

La belleza de estas mujeres al natural/Instagram

Hace poco Esmeralda Pimentel se dejó ver super ardiente con lencería en color negro, pero lejos de eso quiso que sus seguidores notaran que ella como cualquier chica tiene imperfecciones en su piel.

María Levy nieta de Talina Fernández, es la indicada para mostrar tal cual como es el cuerpo de una mujer y es que ella en cada momento se deja ver en bikini y muestra un cuerpo tal y como es sin nada de filtros.

Cabe mencionar que las famosas han temido mostrar su naturalidad por miedo al hate o no ser unos estándares de belleza perfecta, pero algunas están hartas de las etiquetas.

