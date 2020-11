Estas fotos de Hailey Bieber podrían encender de nuevo rumores de embarazo

Estados Unidos.- A pesar de que en múltiples ocasiones la modelo Hailey Baldwin Bieber ha salido a desmentir los rumores que aseguran que ella este esperando un hijo de su esposo el cantante canadiense Justin Bieber, lo cierto es que las dos celebridades han dado lugar a que se den dichas especulaciones. Una foto subida el día de ayer por la noche vuelve a hacer suponer que pudiera estar preparándose para la maternidad.

Hace apenas unos días la modelo de 23 años desmentía por adelantado una publicación de la revista US Weekly en la que se aseguraba que la joven modelo y el cantante canadiense estaban esperando a su primer hijo. A través de sus Stories en su cuenta de Instagram, la modelo subió un breve comunicado en el que mencionaba que se había enterado de que tal revista iba a publicar que ella estaba embarazada, de ahí que, expresamente aclarará que no estaba embarazada.

Añadido a esto, la modelo arremetió contra la revista pidiéndoles que dejaran de publicar información falsa y que se centraran en las elecciones de los Estados Unidos, ya que eso era lo verdaderamente importante. Hailey estuvo muy activa apoyando al candidato demócrata Joe Biden y cuando este ganó subió una foto de él junto a la vicepresidente virtualmente electa, Kamala Harrys.

Ahora, la joven de 23 años ha vuelto a encender las alarmas y, con ello, las especulaciones y rumores sobre si en realidad sí se encuentra en estado o que lo está pensando, con dos fotografías que subió la noche de ayer 12 de noviembre, donde se le ve cargando a su pequeña sobrina, hija de su hermana Alaia Baldwin. En la foto pone "mi pequeña niña blanda" y una carita triste a un lado.

Sin lugar a dudas, son dos fotografías bastante tiernas, mismas que permiten que muchos de los seguidores de la joven modelo de 23 años pueden apreciar cómo se vería Hailey si algún día decide embarazarse de su esposo Justin Bieber.

En la fotografía se puede ver a Hailey mirando hacia en frente mientras la pequeña bebé mira a la cámara. Las dos imágenes ya cuentan con 2 millones 435 mil 834 me gusta y 46 comentarios.

Para algunos seguidores de la modelo estadounidense está podría ser una señal si no de un próximo embarazo sí de que la modelo en un futuro no muy lejano pudiera estar considerando seriamente la posibilidad de tener descendencia junto a Justin Bieber: un sueño de muchas beliebers, que desean ver a una pequeña o pequeño Justin o Hailey. Sea o no sea, parece ser que le sienta bien el papel de madre, pues se le ve bastante confortable.