Estas fueron las esposas de Armando Manzanero y su inspiración

Estados de México.- El día de hoy 28 de diciembre se informó del lamentable fallecimiento del cantautor Armando Manzanero, tras haber luchados durante varios días contra el Covid-19, murió la madrugada de este lunes a la edad de 85 años (Muere Armando Manzanero a los 85 años).

Sin lugar a duda, Manzanero fue de los cantautores más románticos de la historia de México, durante más de 60 años, le cantó al amor, siempre de la mano de una de sus más grandes inspiraciones: las mujeres.

El originario de Yucatán a lo largo de su vida se casó 5 veces, muchas de sus letras están inspiradas en sus experiencias, sobre todo en el amor.

Su primer amor fue María Elena Arjona Torres, un amor que comenzó en el colegio, cuando tenían 14 años, luego de seis años de relación se casaron en 1957 y tuvieron cuatro hijos.

Procrearon cuatro hijos, Martha, María Elena, Diego y Armando, en 1970 se divorciaron y a pesar de la ruptura, quedaron como amigos.

María Teresa Papiol Mirassou, fue su segunda esposa, era empleada de banco, el maestro logró conquistarla con sus composiciones y palabras bonitas.

Se casaron en 1991 y decidieron terminar siete años después, en 1998, igualmente, en los mejores términos.

La tercera esposa de Armando Manzanero fue Olga Aradillas, con quien estuvo casado de 2002 a 2006.

Con ella las cosas acabaron muy mal, pues ella lo demandó por violencia doméstica, sin embargo, el compositor se declaró inocente de las acusaciones de su expareja.

Soy inocente de lo que me culpa la señora Aradillas Lara, nunca la he maltratado, ni dado algún golpe, pero no permito que ofendan a mi familia y busque notoriedad a través del buen nombre que me he labrado en tantos años de carrera artística, aseguró Manzanero