Estas fueron las tendencias más populares del año

El buscador Google dio a conocer unas listas, agrupadas en diversos temas, sobre los términos más populares del año a nivel internacional.

En cuestión de espectáculos, hay categoría de películas, canciones, actores, músicos y bandas, y shows de televisión.

“Despacito” fue la canción más buscada del año, lo que demostró el fenómeno en que se convirtió, pues su video en YouTube tiene más de cuatro mil millones de vistas.

“Shape of You”, de Ed Sheeran, fue el segundo tema más “googleado”, seguido por “Perfect”, también de Sheeran, “Havana”, de Camila Cabello y “Look what you made do”, de Taylor Swift.

El nombre de Kevin Spacey (envuelto en un escándalo de acoso sexual) figuró en segundo lugar de la lista de actores, que encabezó Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry de Inglaterra. En ese rubro también fueron muy “googleados” Gal Gadot (actriz de la Mujer Maravilla), Louis CK (envuelto en un escándalo de acoso sexual) y Bill Skarsgard, protagonista de “It”.

Spacey también se colocó entre lo más buscado de la categoría “gente”, aunque ahí ocupó el quinto lugar. El primer lugar en ese apartado fue para el presentador Matt Lauer, quien también enfrenta un escándalo de acoso sexual, seguido por Meghan Markle, la presentadora italiana Nadia Toffa y el productor Harvey Weinstein, también señalado por conducta sexual inapropiada.

Ariana Grande encabezó las búsquedas en el rubro de músicos y bandas, seguida por Linkin Park, Lady Gaga, Mariah Carey y Ed Sheeran.

“Stranger Things” fue el show de tv más “googleado”. En la lista también se ubicaron “13 reasons why”, “Big Brother Brasil”, “Game of Thrones” y “Iron Fist”.

Acerca de las muertes ocurridas en el año, la del músico Tom Petty fue la más buscada, seguida por la de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, Chris Cornell -quien se suicidó en mayo-, el actor Bill Paxton y Hugh Hefner, fundador de “Playboy”.

MÉXICO

En las búsquedas en México, la cinta más “googleada” fue “Coco”, seguida por “It”, “Logan”, “La Bella y la Bestia” y “Rápidos y furiosos 8”.

Los programas de tv que más búsquedas generaron fueron “13 reasones why”, “Rosario Tijeras”, “El señor de los cielos”, “Enamorándome de Ramón” y “Caer en tentación”.

El deceso de la actriz Maru Dueñas fue el que generó más búsquedas, seguido por el de la conductora Ana Winocur, la comediante Karla Luna, el músico Chris Cornell y el de Chester Bennington.

MARU DUEÑAS Y LAS PALABRAS DE SU MADRE



“Esto ha sido muy fuerte para mí, cuando se te muere un padre te dicen huérfano, cuando se te muere una pareja te dicen viudo, pero una hija, ¿cómo te dicen?, no lo puedo superar".

Fueron las desgarradoras palabras de la señora María Eugenia, madre de la fallecida actriz Maru Dueñas.

María Eugenia de 68 años de edad, vive lo que ningún padre desearía vivir. En exclusiva con Univisión Entretenimiento, habló sobre la última vez que habló con su hija.

"HABLAMOS POR WHATSAPP, LE PREGUNTÉ QUE CÓMO ESTABA Y ME DIJO TRABAJANDO MÁ, MAÑANA NOS VEMOS PARA COMER, ESO FUE LO ÚLTIMO".

Un accidente en la autopista México-Cuernavaca, ocurrido en la colonia Parres el Guarda, en Tlalpan, provocó la muerte de la actriz mexicana María Eugenia Dueñas y del productor de telenovelas, Claudio Reyes.

